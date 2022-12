Réveillon à Annaba À chacun sa formule Après deux années d’éclipse en raison de la pandémie de Coronavirus, l

Réveillon à Annaba À chacun sa formule Après deux années d’éclipse en raison de la pandémie de Coronavirus, la ferveur de la célébration du réveillon est de retour. Rien ne semble dissuader les Annabis de célébrer le dernier caprice de 2022. En dépit de la dégradation du pouvoir d'achat, la fête du Nouvel An demeure le péché mignon des Annabis. Qu’importe le lieu de la célébration, puisque le réveillon reste toujours ce caprice incontournable pour les adeptes des fêtes de fin d’année. Aux frontières algéro-tunisiennes, c’est le grand rush. Une occasion pour certains de s’offrir une petite évasion en famille quitte à casser la tirelire. Les vacances scolaires, qui coïncident avec les fêtes de fin d'année, ont fait que l'affluence aux postes frontaliers algéro-tunisiens enregistre un record. Des files de voitures et des bus affrétés par des agences de voyages, venus d'un peu partout de l'Algérie, se formaient en attendant les formalités de passage sur le sol tunisien. L’affluence des Algériens sur les postes frontaliers d’Oum E'tboul (El Tarf) et El Haddada (Souk Ahras) ainsi qu’à Bouchebka (Tébessa), renseigne sur l’attractivité de la destination, tant pour les vacances d’hiver que pour la fête de fin d’année. Si les uns ont choisi la Tunisie comme destination, d’autres ont opté pour le local où chacun s’y prépare à sa manière et selon ses moyens. En famille ou entre amis, l’essentiel est de marquer le …passage. À Annaba, commerces, hôtels et restaurants se sont déjà mis à l’œuvre. Les pâtissiers ont mis le plein pour séduire les fins gourmets. Idem pour les magasins de prêt-à-porter qui ont fait des offres spéciales. Une manière d’attirer le gent féminin. Quant aux établissements hôteliers et restaurants, la concurrence fait rage. La bataille des offres promotionnelles. Tant mieux pour les fêtards soumis à un large éventail de choix. Reste que l’ambiance se paie au prix fort et ce n’est pas tout le monde qui peut se permettre de dépenser l’équivalent d’un mois de salaire. Comme c’est le cas de milliers de familles et de jeunes. Ces derniers ont choisi la destination «villes d'Algérie» par excellence. Ces jeunes aventuriers et étudiants ont mis le cap sur le Sud du pays. Rien ne vaut un coucher de soleil du Tassili, du Hoggar ou de l'Ahaggar. Joindre l’utile à l’agréable. Quant aux familles aux moyens réduits, un copieux dîner familial fera la …fête. Wahida BAHRIWahida BAHRI 00:00 | 31-12-2022 Share