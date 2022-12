CHAN 2022 «Cobtan», la mascotte dévoilée Cette mascotte a été choisie à l'issue d'un concours mis en place par le Comité d'organisation local du championnat d'Afrique des nations. Le championnat d'Afrique des joueurs locaux (CHAN-2022), reporté à 2023, est prévu du 13 janvier au 4 février prochains dans quatre villes algériennes: Alger, Constantine, Oran et Annaba. Et comme de tradition, dans chaque compétition, il y a une mascotte qui accompagne tous les acteurs du début jusqu'à la fin des joutes. Et pour cette 7e édition du championnat d'Afrique des joueurs locaux (CHAN-2022), reporté à 2023, le Comité d'organisation local (COL) a dévoilé la mascotte, jeudi dernier, et ce, en marge de la cérémonie pour le lancement du spot officiel. Il faut bien savoir que cette mascotte se prénomme «Cobtan». C'est un mot arabe qui signifie capitaine de navire. Et bien évidemment c'est un, aux couleurs de l'Algérie. C'est donc bel et bien ce fennec qui symbolise depuis toujours notre pays qui a été dévoilé. Par ailleurs, on remarquera que cette mascotte porte un maillot vert, un short blanc et quelques traits rouges et verts sur sa frimousse. Ce fennec au large sourire égaiera la compétition tout en apportant certainement plein d'énergie et de joie au cours de toutes les manifestations qui seront organisées lors de ces joutes «africaines» consacrées aux joueurs locaux. Par ailleurs, il est important de signaler que cette cérémonie de dévoilement de la mascotte s'est déroulée en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports (MJS), Abderrazak Sebgag ainsi que du président de la Fédération algérienne de football (FAF), Djahid Zefizef et du président du Comité d'organisation local, Rachid Oukali. Encore faut-il relever la présence de plusieurs anciens joueurs internationaux qui ont été invités à assister à cet événement. Et à propos de cette mascotte, il est tout aussi important de rappeler qu'elle a été choisie à l'issue d'un concours mis en place par le Comité d'organisation local du championnat d'Afrique des nations. Ce concours gratuit est ouvert à tous les Algériens résidant en Algérie ou à l'étranger en les invitant à proposer un design pour la petite créature qui représentera le mieux cet évènement sportif. L'élection de la mascotte s'est déroulée dans un premier temps, avec trois mascottes parmi celles proposées qui ont été sélectionnées pour participer à la finale par la commission mise en place pour l'occasion. Ensuite, les créations qui ont remporté la faveur du jury ont été soumises à des électeurs qui ont été invités à voter pour la mascotte qu'ils ont donc choisie. Et c'est donc «Cobtan» qui a remporté le plus de voix et a donc été désigné comme étant la mascotte officielle du CHAN TotalEnergies 2022. Saïd MEKKISaïd MEKKI 00:00 | 31-12-2022 Share