Rubrique BILLET (PAS) DOUX Le goal voyou MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 29-12-2022, 11:00 Maintenant que les lampions de la fête se sont éteints, il faut revenir sur le geste obscène, indigne d'un vainqueur du Mondial et pro de la Premier League, orchestré par le gardien Emilio Martinez de l'Argentine devant des milliards de téléspectateurs, souvent réunis en famille pour suivre l'une des plus belles pages du football. Non et non et non ! Ce n'est pas par ces grossièretés et ce comportement de voyou que le sport-roi sortira grandi. Les joueurs argentins, d'une manière générale, n'ont pas respecté l'éthique et se sont montrés sous le visage de sacripants présentant le plus mauvais exemple pour nos enfants. Mais Martinez a dépassé les limites. Nous attendons des sanctions à la mesure de ces graves manquements à la morale. M. F.