Bencheikh critique « maladroitement » la mascotte algérienne du CHAN (Vidéo) 30 décembre 2022 20:33 Publié p

Bencheikh critique « maladroitement » la mascotte algérienne du CHAN (Vidéo) 30 décembre 2022 20:33 Publié par admin Aucun commentaire DIA-30 décembre 2022 : Fidèle à son habitude de polémiste, la vedette populaire du football national, Ali Bencheikh a critiqué comme à son habitude les organisateurs du football national et a commenté à sa manière la mascotte du CHAN présentée cette semaine par le ministre de la Jeunesse et des sports M.Sabkak. S’exprimant sur le plan de la chaîne El hedaf, le consultant Ali Bencheikh critique comme à son habitude pour critiquer seulement, indiquant que la mascotte qui est présentée comme un fennec dans l’allure d’un joueur…… est musclée, oubliant au passage que c’est une mascotte et qu’elle ne doit être comme l’animal, mais comme le joueur de la CHAN. Dénommée « COBTAN », la mascotte sera partout présente, saluant les spectateurs, inspirant les jeunes supporters et vibrant lors de chaque match de la compétition qui se tiendra du 13 janvier au 4 février prochain dans quatre villes algériennes : Alger, Constantine, Oran et Annaba. Cette critique a été en tout cas très sévèrement dénoncé sur les réseaux sociaux comme un manque de nationalisme de l’ex-joueur du Mouloudia. Amel Bouchaib