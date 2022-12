CHAN 2022: «COBTAN», LA MASCOTTE OFFICIELLE DE LA COMPÉTITION LE 30 DÉC 2022 À 9:39 Maïmouna SANE Like & Shar

CHAN 2022: «COBTAN», LA MASCOTTE OFFICIELLE DE LA COMPÉTITION LE 30 DÉC 2022 À 9:39 Maïmouna SANE Like & Share Tweet La mascotte officielle du CHAN 2022 a été dévoilée. Elle se nomme « Cobtan». La Fédération Algérienne de Football a dévoilé la mascotte officielle du CHAN Algérie 2022. C’était en présence de Abderrazak Sebgag le ministre de la Jeunesse et des Sports, ainsi que du président de la fédération, Djahid Zefizef. Dénommée donc Cobtan, la mascotte va rythmer le déroulement de la compétition qui démarre le 13 janvier prochain pour finir le 4 février. Elle sera présente partout, surtout dans les quatre villes retenues pour la compétition, notamment Alger, Constantine, Oran et Annaba. Arnaud BOCCO