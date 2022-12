Découvrez « Cobtan », la mascotte officielle du CHAN TotalEnergies Algerie 2022 CHAN-22_mascott Alors que le coup d'envoi du Championnat d'Afrique des Nations ("CHAN") TotalEnergies Algérie 2022 se rapproche à grand pas, le Comité d’organisation local et la CAF ont dévoilé la mascotte officielle de la compétition nommée « Cobtan ». Cobtan, ou "Capitaine" en français, sera le visage de la compétition qui débutera le 13 janvier 2023 à Alger, la capitale de l'Algérie. Le match d'ouverture de la compétition opposera le pays hôte, l'Algérie, à une autre équipe d'Afrique du Nord, la Libye, à 20h00 heure locale. La CAF et le COL dévoileront en temps voulu un programme complet de la cérémonie d’ouverture. Le comité d'organisation local a également lancé un nouveau site web d'information : www.cochan2022.com. Ce site sera disponible en arabe, en anglais et en français. Le lancement de la mascotte s'est déroulé en présence des plus hautes autorités algériennes, dont le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Abderrazak Sebgag, le Wali d'Alger, M. Brahim Merad, le président de la Fédération algérienne de football (FAF), M. Djahid Zefizef, le président du Comité d'organisation local (COL), M. Rachid Oukali, les membres du Bureau fédéral, les membres du COL et les représentants des principales entités locales impliquées dans l'organisation de ce grand événement. CAF | Direction de la Communication