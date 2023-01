Equipe de France : gros coup de pression d'Aulas sur Le Graët ! Article de Julien Pedebos • Il y a 41 min 5 c

Equipe de France : gros coup de pression d'Aulas sur Le Graët ! Article de Julien Pedebos • Il y a 41 min 5 commentaires La tension monte un peu plus autour de Noël Le Graët. Selon France Info, Jean-Michel Aulas et d'autres membres du Comex de la FFF lui mettent une grosse pression. Jean-Michel Aulas et Noël Le Graët Jean-Michel Aulas et Noël Le Graët © Icon Sport La tension monte un peu plus autour de Noël Le Graët. Selon France Info, Jean-Michel Aulas et d'autres membres du Comex de la FFF lui mettent une grosse pression. Plus les heures passent, plus Noël Le Graët subit des pressions de toute part. Joueurs actuels de l'équipe de France, anciennes gloires des Bleus, dirigeants, monde politique... Le président de la FFF est ciblé de partout, pour ses déclarations tapageuses sur Zinédine Zidane mais aussi pour les révélations accablantes de l'agent Sonia Souid sur des approches déplacées... Un Comex extraordinaire organisé ? La position de Le Graët à la tête de la présidence de la FFF est donc sérieusement fragilisée, d'autant plus que certains membres du comité exécutif de la Fédération commencent aussi à mettre une grosse pression. France Info révèle en effet que Jean-Michel Aulas mais aussi le vice-président Philippe Diallo veulent désormais des explications. Ces membres du Comex réclament la tenue d'une réunion extraordinaire afin de s'expliquer sur les propos sur Zidane, la polémique Sonia Souid mais également la prolongation de Didier Deschamps pour quatre ans, que Le Graët a acté sans concertation avant une annonce officielle samedi dernier.