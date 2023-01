MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 11-01-2023, 11:00 En fin de compte, et malgré tout ce qu'il a fait pour son pays d'adoption, celui qu'il a fièrement représenté et hissé au sommet, Zidane est rappelé à son statut par une sortie hasardeuse du président de la FFF. Zidane n'est pas important aux yeux de Le Graët parce que c'est un immigré, un Français certes, mais fils d'immigrés. Ainsi, qu'ils soient délinquants dans les quartiers-ghettos ou champions de niveau mondial, ces basanés restent des indésirables. Après Benzema, Zidane... Et c'est M'bappé, blessé dans sa partie algérienne, qui gueule sa désapprobation. Peut-être que son cri sera entendu par ceux qui tapent aux portes de l'équipe de France et qui savent aujourd'hui ce qui leur arrivera demain, même s'ils réussissent le pari impossible d'atteindre le niveau stratosphérique d'un Zidane. M. F.