Fédération française de football Ça s'agite en interne pour virer Le Graët Dos au mur suite à sa sortie méd

Fédération française de football Ça s'agite en interne pour virer Le Graët Dos au mur suite à sa sortie médiatique sur Zinedine Zidane, le président de la FFF commence à être lâché par le comex de l'instance dirigeante du fotball français. Cette fois, Noël Le Graët risque de ne pas y couper. Souvent remis en question, le président de la FFF est lâché de toutes parts, aujourd'hui, après ses déclarations polémiques sur Zinedine Zidane. Cloué au pilori, NLG est attaqué par beaucoup de monde. Mais depuis dimanche, une question se pose: peut-il vraiment quitter son poste s'il ne démissionne pas? Dans le viseur de la ministre des Sports, le boss de la FFF sait que le gouvernement veut sa peau. La classe politique n'a aucun pouvoir décisionnaire sur le futur de Le Graët. En revanche, les statuts de la FFF permettent au comex de mettre NLG en position minoritaire et donc de le forcer au départ. Et visiblement, ce scénario n'a plus rien d'utopique. RMC Sport annonce que plusieurs membres du comex s'agitent en coulisses et sont prêts à passer à l'action pour tourner la page Le Graët. Une information confirmée, hier matin, dans les colonnes de L'Équipe. Une tendance lourde donc. Le quotidien sportif indique que plusieurs de ces membres n'en peuvent plus de leur président et ses déclarations sur Zidane sont vécues comme un point de non-retour. De plus, la gestion de la prolongation de Deschamps en solitaire, sans les avoir consultés, a également été très mal vécue. 00:00 | 11-01-2023 Share