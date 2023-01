La sortie fracassante de Jean-Michel Larqué sur Noël Le Graët Article de Olivier Halloua • Il y a 48 min comm

La sortie fracassante de Jean-Michel Larqué sur Noël Le Graët Article de Olivier Halloua • Il y a 48 min commentaires Après les déclarations étonnantes de Noël Le Graët sur Zinédine Zidane et ensuite ses excuses mielleuses, Jean-Michel Larqué a tenu à réagir. Sa déclaration a eu le don d'agacer particulièrement l'ancien international français. Après les déclarations étonnantes de Noël Le Graët sur Zinédine Zidane et ensuite ses excuses mielleuses, Jean-Michel Larqué a tenu à réagir. Vous reprendriez bien une petite pique à Noël Le Graët ? Le président de la Fédération Française de Football a eu le don de révolter la France entière suite à ses propos irrespectueux sur Zinédine Zidane. Alors, Jean-Michel Larqué n'a pas hésité à en remettre une couche sur le dirigeant tricolore l'incitant à son tour de quitter son poste. Le Comex se réunit ce mercredi matin Sur RMC Sport, l'ancien international français a passé son coup de gueule. "A l’heure où on se parle, je n’en sais strictement rien, confie-t-il. Le seul qui s’est exprimé à la suite des propos déplacés du président est Eric Borghini, lui-même avocat de formation, et il ne nous a pas éclairé là-dessus. La FFF, comme la Fifa, sont des organes où les gens gravitent et grenouillent depuis des années et considèrent qu’ils sont un Etat dans l’Etat. (...) Ces gens-là ont le sentiment d’être libres dans ce qu’ils peuvent faire. C’est la première fois que le salarié lui-même annonce devant l’assemblée fédérale que son patron a eu la gentillesse de le prolonger quatre ans, au-delà même du mandat qui lui est accordé. On fait sa petite cuisine entre soi. Aujourd’hui, s’il était normalement constitué, le président de la FFF partirait mais il n’est pas normalement constitué. Dans sa boite crânienne, il n’a pas du tout le comportement moral d’une personne normale. J’ai lu les réactions de président de district qui sont les électeurs, fait-il remarquer", a expliqué longuement Larqué. Ces illusions d’optique en disent long sur votre personnalité Sponsorisé Trucs et Astuces Ces illusions d’optique en disent long sur votre personnalité Pour le moment, rien ne statue pour une démission ou un avis de défiance sur le Graët. Une réunion du Comex de la FFF est programmée ce mercredi matin pour demander des explications à l'intéressé sur ses récents déboires mais aussi sur le contrat de 4 ans accordé à Didier Deschamps. Mondialito, c’est l’émission spéciale Coupe du Monde de 90min. Avec Sara Menaï, Davy Diamant, Quentin Gesp et Alexis Amsellem. Pour ce dernier épisode de l’émission, on debrief la victoire de l’Argentine face aux Bleus dans une des finales les plus légendaires de l’histoire du football. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube ! Cet article a été publié dans sa version originale sur 90min.com/fr sous La sortie fracassante de Jean-Michel Larqué sur Noël Le Graët.