La prolongation de contrat de Didier Deschamps annulée après les propos de Le Graët sur Zidane ? Article de Xa

La prolongation de contrat de Didier Deschamps annulée après les propos de Le Graët sur Zidane ? Article de Xavier Béal • Hier à 22:53 19 commentaires Didier Deschamps France 2022-23 Didier Deschamps France 2022-23 © Getty Images Didier Deschamps peut-il être une victime collatérale des propos déplacés de Noël Le Graët envers Zinédine Zidane ? Nos confrères du journal L'Equipe révèle que la prolongation du contrat de Didier Deschamps, jusqu'en juin 2026 fait débat et pourrait être remise en cause lors du comité exécutif de la FFF qui doit se réunir le mercredi 11 janvier 2023. Une prolongation qui fait débat Si la prolongation de Didier Deschamps était attendue après la participation de la France à la finale de la Coupe du monde 2022 (perdue aux tirs au but contre l'Argentine), sa durée a, en revanche, fait beaucoup parler. Vidéo associée: Après son dérapage sur Zidane, Le Graët semble «avoir perdu quelques appuis» (Dailymotion) Didier Deschamps, dont le contrat expirait en décembre 2022 a été en prolongé jusqu'en 2026 alors qu'à la base, Noël le Graët souhait le voir poursuivre l'aventure jusqu'en juillet 2024, date correspondant à la phase finale de l'Euro 2024 organisée en Allemagne. Mais au final, Le Graët a pris, seul, comme il en la droit selon les statuts de la FFF, la décision de prolonger Deschamps pour trois ans et demi. Plusieurs idées pour réévaluer le contrat de Deschamps Selon L'Equipe, des membres de la FFF souhaitent que des ajustements soient apportés à la prolongation de Deschamps : l'une des propositions est de permettre au sélectionneur des Bleus et au futur président de la FFF (le mandat de Noël Le Graët prendra fin en 2024) de pouvoir mettre fin au contrat d'un commun-accord en 2024. Une autre proposition est tout simplement de réduire la durée du contrat à juin 2024. Mais pour L'Equipe, il sera difficile de convaincre Didier Deschamps de faire machine arrière. D'après le quotidien sportif, Didier Deschamps percevait un salaire de 2,5 millions d'euros brut annuel plus des primes de match. Les conditions financières de sa prolongation de contrat n'ont pas été dévoilées mais L'Equipe estime que Deschamps gagne un salaire équivalent.