mon président 3F me voit comme deux seins et un cul en fait".

"Vous vous dîtes qu’il a certainement trop bu" : Noël Le Graët accablé par deux nouveaux témoignages Article de Jeanne Ferry • Hier à 21:43 "Vous vous dîtes qu’il a certainement trop bu" : Noël Le Graët accablé par deux nouveaux témoignages "Vous vous dîtes qu’il a certainement trop bu" : Noël Le Graët accablé par deux nouveaux témoignages © Baptiste Autissier / Panoramic / Bestimage Nos confrères du Parisien viennent de dévoiler deux nouveaux témoignages qui accablent Noël Le Graët mercredi 11 janvier 2023. Le président de la Fédération française de football, actuellement mis en retrait à cause de nombreuses polémiques, se retrouve encore un peu plus dans la tourmente. Des propos qui ont suscité une vive polémique et qui ont remis le cas Le Graët sur la table. Mardi 10 janvier 2023, une agent de sportifs, Sonia Souid a dénoncé l'attitude du président de la FFF face aux journalistes de BFM TV. Ce dernier aurait eu un comportement déplacé lors d'un rendez-vous soi-disant professionnel à son domicile : "Lors de ce rendez-vous, il me dit clairement que si nous étions plus proches, mes idées se concrétiseraient. Et là en fait, je me prends une claque énorme. Parce que j’ai mon président de la Fédération française de football qui me voit […] excusez-moi du terme mais mon président me voit comme deux seins et un cul en fait".