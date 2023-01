CHAN, Stade Mandela et ambiance continentale à Alger À nous l'Afrique! À 24 h du coup d'envoi du championna

CHAN, Stade Mandela et ambiance continentale à Alger À nous l'Afrique! À 24 h du coup d'envoi du championnat d'Afrique des nations (CHAN- 2022), tout est en place pour accueillir cet événement. Alger sera au rendez-vousAlger sera au rendez-vous Des installations sportives flambant neuves, des infrastructures d'accueil ainsi qu' un service de sécurité qui veille au grain pour une organisation sans faille. Mais c'est surtout cette ambiance africaine qui règne en Algérie. Pour commencer, le nouveau stade de Baraki, à Alger, porte le nom de Nelson Mandela. Un geste de reconnaissance pour le combat de l'ex-leader de l'ANC et ancien président de l'Afrique du Sud. Entre Mandela l'Algérie, il y a une vieille histoire d'amour qui remonte à 1962, quelques mois après la proclamation du cessez-le-feu. Durant cette période Mandela a rencontré les dirigeants de la révolution algérienne dont Krim Belkacem qu'il a cité lors de son deuxième voyage en Algérie en 1990 juste après sa sortie de prison. «La situation en Algérie était pour nous le modèle le plus proche du nôtre parce que les rebelles affrontaient une importante communauté de colons blancs qui régnait sur la majorité indigène», s'est confié Mandela dans ses Mémoires parus en 2010. Pour inaugurer cette enceinte sportive baptisée au nom de l'illustre révolutionnaire Mandela, l'Algérie a vu grand. Elle a invité une pléiade d'anciennes légendes du football africain pour assister à la compétition, à l'image des Ivoiriens Didier Drogba et Yaya Touré, du Camerounais Roger Milla, du Tunisien Karim Haggui, du Togolais Emmanuel Adebayor, du Nigérian Jay-Jay Okocha, du Sénégalais Hadji Diouf, et du Ghanéen Gyan Asamoah. Une manière pour l'Algérie de donner un cachet authentiquement africain à cette grandiose cérémonie d'ouverture prévue demain, en présence du président de la Fédération internationale (FIFA) Gianni Infantino et du président de la Confédération africaine (CAF) Patrice Motsepe. Ce CHAN, est une nouvelle halte historique pour l'Algérie après le retentissant succès des Jeux méditerranéens organisés en juin dernier à Oran. L'Algérie est méditerranéenne mais aussi et surtout africaine. «L'Algérie est africaine de par son destin et de son prolongement», a affirmé le président de la République, lors de sa rencontre périodique avec la presse nationale, ajoutant que «le rassemblement de l'Afrique ne saurait se réaliser qu'à travers les démarches des États africains». Dans un continent qui tient désormais un rôle majeur dans l'économie mondiale, l'Algérie doit se frayer une place de choix dans son espace et ne pas rester à l'écart. Pour tourner la page de la trop longue absence de l'Algérie sur la scène continentale, le président Tebboune s'y investit fortement: création d'une agence de coopération, médiations et pourparlers de paix inter-libyens, zone de libre-échange, partenariats économiques, initiation de chefs d'État... Aucune piste n'est négligée. L'enjeu premier est de parvenir à terme à dépasser le stade des échanges commerciaux pour aller dans une logique d'investissement et d'intégration économique afin de développer le potentiel dont dispose le continent. C'est un juste retour car entre l'Algérie et l'Afrique les liens sont étroits et anciens. Il fut un temps où cette jeune nation née d'une lutte exemplaire pour son indépendance siégeait au panthéon des héros panafricains. Dès son indépendance, elle se sentira plus à l'aise sur la scène africaine. L'Algérie a très tôt été consciente de la force qu'elle pouvait tirer du continent africain parce qu'elle avait parfaitement compris qu'une Afrique forte signifie clairement une Algérie forte. Son action militante sur le continent africain, proche du messianisme, ne s'explique que par cette profonde conviction. La diplomatie algérienne fut une diplomatie de combat sur tous les fronts de la lutte anticoloniale, de l'Angola à la Palestine, de l'Afrique du Sud au Vietnam. Elle était aussi populaire que respectée. D'où son action inlassable et son leadership pour parachever la lutte de l'Afrique afin de se libérer du colonialisme et de l'apartheid. Elle appuiera diplomatiquement le combat de plusieurs pays africains. L'Algérie jouera également un rôle clé au sein de l'OUA et a apporté une contribution significative à la construction de l'édifice institutionnel de 1'UA et de ses structures. C'est dans cet espace qui est le sien que l'Algérie compte bâtir de nouvelles relations fortes et solides. Dans bien des secteurs, les compétences et les moyens dont dispose le plus grand pays du continent sont à même de satisfaire les besoins exprimés par les pays africains. Dans le domaine énergétique, dans l' agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique la santé, le BTP, les infrastructures et les services, les entreprises algériennes sont compétitives. Brahim TAKHEROUBTBrahim TAKHEROUBT 00:00 | 12-01-2023 Share