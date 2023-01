Nouveau stade Nelson-Mandela à Baraki Tebboune procède à l'inauguration officielle (Vidéo) Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a procédé, aujourd'hui à Alger, à l'inauguration officielle du nouveau stade de Baraki qui porte le nom du défunt Nelson Mandela, ancien chef du Congrès national africain (ANC) et ancien président de l'Afrique du Sud. A son arrivée à ce stade devant abriter des matchs de la 7e édition du Championnat d'Afrique des nations de football des joueurs locaux (CHAN 2022), prévue du 13 janvier au 4 février 2023, le Président Tebboune a été accueilli par le Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire (ANP), le Général d'Armée Saïd Chanegriha, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderezzak Sebgag et le wali d'Alger, Abdennour Rabehi.Ont assisté à la cérémonie d'inauguration, le petit-fils de Nelson Mandela, le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Djahid Zefizef et le président du Comité olympique et sportif algérien (COA), Abderrahmane Lors de cette inauguration, le président ésident de la République, a mis en exergue les dimensions méditerranéenne, arabe et africaine de l'Algérie." Elle est entrée dans la phase de la consécration de son appartenance. Ce que nous avons prouvé par le succès fulgurant des Jeux méditerranéens JM-2022 d'Oran", a déclaré le Président Tebboune à la presse à l'issue de la cérémonie d'inauguration."Il y va de même pour le Sommet arabe qui a été réussi et à travers lequel nous avons démontré notre appartenance à la nation arabe. Aujourd'hui et grâce à cet édifice qui porte le nom de l'homme symbole Mandela, nous affirmons notre identité africaine", a-t-il poursuivi. Le chef de l'Etat a rappelé le combat mené par le leader Nelson Mandela et sa relation historique avec l'Algérie où, a-t-il dit, il a été formé, avec ses compagnons, par les moudjahidine de l'Armée de libération nationale (ALN) en 1961, pour préparer la révolution en Afrique du Sud et renverser le régime de l'apartheid.A son retour dans son pays au terme de cette formation en Algérie, il fut arrêté et emprisonné pendant une longue période, a-t-il dit.A sa sortie de prison, Mandela "devient une icône de l'amour de la liberté, de l'émancipation et de l'endurance", ajoute le Président Tebboune, rappelant que sa première visite à l'étranger a été en Algérie, où il a déclaré "Je suis algérien. L'Algérie est ma patrie. Ce qui signifie que je ne suis pas un réfugié". Pour ce qui est du nom attribué au stade, le président de la République a déclaré "nous ne trouverons pas de meilleur symbole que Nelson Mandela pour représenter l'Algérie, l'Afrique du Sud et le continent" africain.