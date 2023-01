CHAN : énorme retournement de situation, les Marocains arrivent en Algérie Article de Antoine Chirat • 13 janv. 2023 Le Maroc devrait bel et bien pouvoir participer au CHAN. Les supporters du Maroc Les supporters du Maroc © Icon Sport Le Maroc devrait bel et bien pouvoir participer au CHAN. La fin d'un feuilleton à rebondissement ? Hier, le Maroc annonçait qu'il n'allait pas participer au championnat d'Afrique des Nations à cause de raison de problèmes d'organisation au niveau du vol. Sauf que plus tard dans la journée, le ministère des Affaires étrangères a annoncé à l'AFP que « l'équipe nationale marocaine se rendra demain en Algérie pour participer au CHAN ». Et ce matin, le compte officiel de l'équipe du Maroc a publié des photos des joueurs à l'aéroport, ce qui confirme qu'une issue positive a finalement été trouvée pour les Lions de l'Atlas qui vont se rendre en Algérie. Pour rappel, la compétition débute aujourd'hui et se terminera le 4 février prochain avec la grande finale.