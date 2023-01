ARABIE SAOUDITE El Hilal veut recruter Messi ! Placeholder LSA PUBLIÉ 12-01-2023, 09:10 Selon le site cartonsport, citant le journal madrilène As, Messi aurait reçu une offre alléchante de l'Arabie saoudite, supérieure à celle accordée à CR7. On parle de près de 300 millions de dollars par saison. Le site écrit que cette somme devrait faire réfléchir la Pulga. C'est le rival d'Alnassr, le club Al Hilal qui a fait cette offre. L'Arabie saoudite veut attirer les plus grandes stars mondiales en vue d'assurer la promotion du football dans le pays. Elle vise à organiser le mondial de 2030. LSA