Zidane président de la FFF ? L'étrange réponse Article de François Tesson • Hier à 22:28 1 commentaire Un sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL a mesuré l'impact sur les Français de l'affaire des propos de Noël Le Graët sur Zinedine Zidane. L'ancien coach du Real est dans les petits papiers du Brésil. L'ancien coach du Real est dans les petits papiers du Brésil. © Fournis par Sports.fr D'après les conclusions de cette enquête, 74 % des Français ont entendu parler de cette polémique. Si l'on se fie à l'opinion des personnes interrogées, 7 Français sur 10 souhaitaient que Noël Le Graët prennent du recul à la FFF, et cette proportion est encore plus importante chez les personnes se présentant comme des amateurs de football (8/10). Dans la même veine, 83% des personnes interrogées approuvent la montée au créneau de Kylian Mbappé, qui avait publié un tweet pour défendre Zinedine Zidane après les propos de Noël Le Graët. "Zidane c'est la France, on ne manque pas de respect à la légende comme ça...", avait écrit le champion du monde 2018. Zidane plébiscité par les Français Plus surprenant, Odoxa a demandé aux Français qui ils souhaitaient voir succéder à Noël Le Graët. Six noms étaient soumis au vote, ceux de Jean-Michel Aulas, Philippe Diallo, Marc Keller, Michel Platini, Didier Deschamps et Zinedine Zidane. Et c'est bel et bien Zinedine Zidane, pourtant pas candidat pour le poste, qui est plébiscité avec 32% des suffrages. Suivent Didier Deschamps et Michel Platini avec 24% des voix. C'est pourtant Philippe Diallo qui va occuper le poste de président de la FFF par intérim, mais il n'obtient que 4% des votes des Français. Il ne faut sans doute pas s'étonner de ces résultats, les personnes interrogées ayant sans doute opté pour les noms et les visages qui leur étaient les plus familiers.