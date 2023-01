Bariq21 : Formation en protection de l’environnement au profit des jeunes EN PROFONDEURGRAND MAGHREB Par El Ma

Bariq21 : Formation en protection de l’environnement au profit des jeunes EN PROFONDEURGRAND MAGHREB Par El Mahdi Attalah On Jan 16, 2023 L’association « Bariq21 » du développement durable de la wilaya de Skikda, organise régulièrement des sessions de formation au profit des jeunes, dans le domaine de la protection de l’environnement et des zones humides, a indiqué dimanche, son vice-président. Dans une déclaration à l’APS, M. Adam Batouche a souligné que ces sessions visent à former les jeunes adhérents de l’association, ainsi que les jeunes affiliés à d’autres associations de l’environnement de diverses wilayas, pour les initier à la protection de l’environnement et des zones humides. Le même responsable indique que ces sessions visent également à développer les capacités des jeunes, en favorisant les échanges d’expériences et le développement de réseaux spécialisés dans le domaine de la protection des zones humides. L’association « Bariq21 » du développement durable agit dans le cadre de son programme de sensibilisation et de formation, et exploite le centre d’éducation et de sensibilisation environnementale de la zone humide de Guerbez Sanhadja. Le centre sera doté de panneaux solaires pour générer l’énergie électrique pour en faire un centre écologique à cent pour cent, il dispose d’une salle tridimensionnelle qui permet aux enfants de visiter virtuellement la zone humide de Guerbez Sanhadja à l’aide de lunettes électroniques, pour connaître les espèces avifaunes, les espèces animales aquatiques que cette zone recèle, ainsi que ses plantes et sa biodiversité.