Lamamra à son homologue finlandais : «L’Algérie ne ménagera aucun effort pour consolider le rapprochement entr

Lamamra à son homologue finlandais : «L’Algérie ne ménagera aucun effort pour consolider le rapprochement entre les pays africains et nordiques» Dernière modification 16 Jan 2023 Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, a assuré lundi à son homologue finlandais Pekka Haavisto, que l’Algérie ne ménagera aucun effort pour consolider le rapprochement entre les pays africains et nordiques, indique un communiqué du ministère. Dans un entretien téléphonique à l’initiative de M. Haavisto, les deux chefs de la diplomatie ont abordé la préparation de la 20e réunion des ministres des Affaires étrangères de pays africains et nordiques, prévue durant le printemps à Alger, selon le document. A ce titre, M. Lamamra a assuré à son interlocuteur « qu’en succédant à la Finlande à la tête de ce cadre de concertation afro-nordique, l’Algérie ne ménagera aucun effort pour consolider le rapprochement entre ces pays dans le prolongement de leur attachement traditionnel aux buts et principes consacrés dans la Charte des Nations unies », lit-on dans le communiqué. Par ailleurs, les deux ministres se sont « particulièrement » félicités de la qualité des relations historiques entre les deux pays, « empreintes d’amitié et de solidarité et qui marquent en ce mois de janvier leur 60e anniversaire ». Ils ont également saisi cette occasion pour échanger les vues sur nombre de questions liées à l’actualité régionale et internationale, ainsi que sur les prochaines échéances multilatérales d’intérêt commun, souligne le ministère des Affaires étrangères dans son communiqué.