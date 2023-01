Madjer sifflé au stade de Baraki attire le soutien des internautes, des médias et de Bouguerra (Vidéo) 18 jan

Madjer sifflé au stade de Baraki attire le soutien des internautes, des médias et de Bouguerra (Vidéo) 18 janvier 2023 9:45 Publié par admin DIA-18 janvier 2023: Une image terrible a marqué le match Algérie-Éthiopie au stade Nelson Mandela de Baraki, quand le public a sifflé la légende Rabah Madjer, lorsque son image est apparue sur grand écran dans le stade. Cette image terrible a largement été commenté sur les réseaux sociaux, où plusieurs personnalités sportives et médiatiques ont apporté leur soutien pour la légende de l’équipe nationale. Même le sélectionneur de l’équipe A’ Madjid Bouguerra, s’est montré triste pour ce geste du public envers la légende de l’équipe nationale, Rabah Madjer. Même les journalistes, à l’image de Kada Benamar d’Echourouk Tv et Kamel Mehdi Sur El Bilad Tv, ont dénoncé ce comportement du public qui n’a pas su tourner la page de son passage raté en équipe nationale. « Rabah Madjer ne mérite pas ces sifflets… Il m’a vraiment fait de la peine. C’est une légende du football algérien et mérite qu’on le respecte pour sa carrière footballistique » a commenté un internaute sur le réseau social twitter. Amel Bouchaib