Pourquoi Rabah Madjer a été sifflé en Algérie ? Article de Naim Beneddra • Il y a 4 h commentaires Rabah

Rabah Madjer est une légende du football algérien. Du moins, c'est ce que l'on pensait. Car il était difficile de le deviner mardi soir en assistant à la rencontre de la CHAN entre l'Algérie A' et l'Ethiopie (1-0). L'homme à la talonnade a été vilipendé par son propre public. Rabah Madjer Riyad Mahrez Algeria Rabah Madjer Riyad Mahrez Algeria © Getty Madjer conspué par tout un stade Tandis que Djamel Belmadi, l'actuel sélectionneur national, a été acclamé de toutes parts, Madjer, lui, a été copieusement sifflé. Dès lors que son visage est apparu sur l'écran géant de l'enceinte algéroise de Baraki, l'ancienne vedette des Fennecs a été violemment conspuée par 35000 spectateurs. Madjer s'est très vite rendu compte que les sifflets lui étaient destinés. Il est apparu particulièrement peiné par cet accueil. Les images TV le montrent tout près de verser une larme face à cet acharnement. Ce traitement réservé à l'icône algérienne a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. La plupart des observateurs mais aussi de simples suiveurs de football ont été scandalisés par cette scène. A l'image de ce qu'ont fait récemment les Français avec Zinédine Zidane, on a appelé à un minimum de respect envers la légende locale. Parmi ceux qui se sont exprimés il y a aussi Riyad Mahrez. Le capitaine de la sélection nationale a publié un message sur Instagram dans lequel il apporte son soutien total à son ancien sélectionneur : « Un peu de respect pour l'un des plus grands joueurs de notre histoire, et surtout une bonne personne ». Islam Slimani, un autre international algérien, a aussi tenu à exprimer son appui à Madjer. Madjer, une ancienne gloire à la cote déclinante Avec Lakhdar Belloumi, Madjer fait partie des plus grands footballeurs algériens du 20e siècle. Il a été parmi les héros de la victoire historique contre la RFA en 1982 en Espagne (2-1). Il est aussi détenteur d'un Ballon d'Or Africain. Il a aussi donné son nom à un geste technique, avec cette talonnade réussie en finale de la Coupe des Champions 1987 contre le Bayern. Il était alors devenu le premier africain à soulever le plus beau des trophées européens. Si sa cote a quelque peu baissé auprès des Algériens dernièrement, c'est en partie à cause des mandats ratés comme sélectionneur. Ses interventions comme consultant TV ont aussi suscité quelques controverses, car il n'a pas été toujours tendre avec ses successeurs. Enfin, Madjer a été condamné récemment par la justice de son pays pour fausse déclaration.