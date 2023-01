Vague de soutien à Rabah Madjer dans les stades et dans les médias arabes (Vidéo) 19 janvier 2023 15:19 Publ

Vague de soutien à Rabah Madjer dans les stades et dans les médias arabes (Vidéo) 19 janvier 2023 15:19 Publié par admin Aucun commentaire DIA-19 janvier 2023 : Quarante-huit heures après l’incident Madjer au stade Mandela de « Baraki », une vague de soutien a été déclenché en faveur de Madjer. La majorité des plateaux de télévisions algériennes ont rappelé les éclats de la légende Madjer. Même Bencheikh qui généralement proche du peuple, a critiqué l’attitude du public au stade de Baraki. L’affaire qui est algérienne a traversé les frontières algériennes pour atterrir sur les plateaux des chaînes arabes, notamment tunisiennes et égyptiennes. C’est le cas, notamment, du célèbre animateur Moutaz Mater qui est intervenu sur sa chaîne « echoub », pour défendre la légende algérienne. En revanche, les médias marocains affiliés au Makhzen ont présenté l’affaire comme un incident majeur qui terni le CHAN, attaquant au passage le peuple algérien et sa légende. Dans les stades, les choses ont évolué puisque le public du stade de Annaba, est arrivé avec des photos de la légende pour crier Allah ou akbar Rabah Madjer. Amel Bouchaib