Naima Madjer apporte son soutien à son frère 19 janvier 2023 15:44 Publié par admin Aucun commentaire DIA-19 janvier 2023 : L’ex téléspeakerine Naima Madjer, a réagi sur sa page facebook pour apporter son soutien à son frère dans l’épreuve difficile qu’il a passé lors de son passage au stade de Baraki. Dans son message rédigé en arabe, l’ex-employée de l’ENTV a déclaré : « Mes frères algériens, ouvrez les livrets de famille Madjer et vous allez voir qu’il n’y a aucun corrompu ou traitre envers le pays dans notre famille. Rabah est un homme honnête, humble, propre, gentil et serviable qui aime l’Algérie… Il a aimé le football, et a réussi dans sa carrière jusqu’à ce qu’il soit devenu une star et légende, grâce à la bénédiction du Dieu et ses parents ». A-t-elle écrit d’emblée. « Rabah Madjer est un homme propre et honnête », affirme Naima Madjer, ajoutant que son frère Rabah est un homme propre et honnête. Ce sont plutôt les ennemies qui veulent écorner son image. « Se sont les ennemies de Rabah qui étaient à l’affût depuis qu’il a été nommé sélectionneur national. Ils ont tout fait pour le pousser vers la porte de sortie. Ces mêmes ennemies, y compris journalistes, artistes et sportifs, ont tout fait pour écorner l’image de mon frère, en relatant des mensonges ». Ajoute-t-elle avant de conclure : « Rabah Madjer est un homme propre et honnête, et le temps finira par me donner raison. Au final, je remercie tous les Algériens qui l’ont soutenu » Amel Bouchaib