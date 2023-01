TUNISIEFadhel Abdelkefi : L’aide alimentaire libyenne n’est pas une” humiliation” pour la Tunisie !Fadhel Abdelkefi : L’aide alimentaire libyenne n’est pas une” humiliation” pour la Tunisie ! ParInes | 19 Janvier 2023 à 10:15 Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Commentant l’aide alimentaire fournie par la Libye à la Tunisie, le président d’Afek Tounes, Fadhel Abdelkefi, a considéré que cette aide n’est pas une” humiliation” pour la Tunisie. “Quand l’aide vient d’un pays européen, personne ne parle, et quand elle vient de Libye ou d’Algérie, ils la considèrent comme une humiliation pour la Tunisie(…)Malheureusement, nous sommes responsables de la situation actuelle”. Sur un autre volet, le politicien a estimé qu’une zone franche devait être mise en place à Tabarka, que ce soit pour le commerce ou l’industrie, à l’instar de ce que fait la Libye, considérant qu’il s’agit d’un projet important pour consolider l’économie nationale. Dans le même contexte, Abdelkefi a souligné que le gouvernorat de Jendouba possède tous les ingrédients du succès, puisqu’il dispose d’un aéroport et se distingue par les aspects agricoles et touristiques, avec la présence de frontières terrestres. On rappelle que le chef de communication auprès de l’ambassade de Libye en Tunisie, Naim Achibi a annoncé que la Libye a fourni une aide alimentaire ( sucre, huile, riz, farine…) à la Tunisie. Dans une déclaration faite à Tunisie Numérique, il a précisé que 96 camions sont entrés aujourd’hui transportant de divers produits alimentaires par le poste frontalier de Ras Jedir, et qu’on s’attend à ce que le nombre de camions passera à 170. Achibi a affirmé que cette initiative s’inscrit dans le cadre du soutien de l’Etat libyen au gouvernement tunisien, face aux pénuries que connaît la Tunisie depuis un bon moment.