Pangeos : l’Arabie saoudite pourrait accueillir un mégaprojet de « ville flottante » chiffré à 8 milliards de dollars Le studio de design italien Lazzarini estime que la côte ouest saoudienne est le site idéal pour sa « ville flottante de demain » La construction de ce térayacht de conception italienne en forme de tortue est prévue en Arabie saoudite (Lazzarini Design Studio) La construction de ce térayacht de conception italienne en forme de tortue est prévue en Arabie saoudite (Lazzarini Design Studio) Par Ayah El-Khaldi Published date: Mardi 22 novembre 2022 - 11:59 | Last update: 1 month 4 weeks ago 226 Shares facebook sharing buttontwitter sharing buttonwhatsapp sharing buttonmessenger sharing buttonemail sharing buttonsharethis sharing button Le studio de design italien Lazzarini a dévoilé un projet de gigantesque térayacht en forme de tortue d’une valeur de 8 milliards de dollars, qui serait accueilli en Arabie saoudite. S’il est financé, ce projet engendrera la plus grande structure flottante au monde. Baptisé Pangeos, un nom dérivé du supercontinent préhistorique appelé Pangée, cet édifice flottant pourrait accueillir jusqu’à 60 000 personnes. Le studio de design Lazzarini est connu pour ses concepts ambitieux de transport de luxe. En début d’année, il a dévoilé un concept de superyacht volant propulsé à l’hélium, baptisé Air Yacht. Ce térayacht de conception italienne pourrait être la plus grande structure flottante jamais construite (Lazzarini Design Studio) Ce térayacht de conception italienne pourrait être la plus grande structure flottante jamais construite (Lazzarini Design Studio) Bien que la conception intérieure de Pangeos n’ait pas encore été spécifiquement révélée, Lazzarini prévoit un début des travaux vers 2033 pour une durée de huit ans et un coût d’environ 8 milliards de dollars. « Traduisant [le concept de Pangée] en une expression quelque peu futuriste, Pangeos s’étend sur 550 mètres de long et se déploie sur 610 mètres à son point le plus large – les ailes », indique Lazzarini sur le site web consacré au projet. Le térayacht Pangeos comportera des hôtels, des villas VIP et des jardins sur les toits (Lazzarini Design Studio) Le térayacht Pangeos comportera des hôtels, des villas VIP et des jardins sur les toits (Lazzarini Design Studio) Selon le studio de design, la « ville flottante de demain » sera divisée en blocs comprenant des hôtels, des centres commerciaux, des parcs sur les toits, des plages privées et même des pistes d’atterrissage. Le térayacht abritera 19 villas privées et 64 appartements sur chacune des ailes de la tortue et sera doté de 9 moteurs électriques HTS, chacun d’une puissance de 16 800 chevaux, ce qui permettra à la structure massive de naviguer à une vitesse de 5 nœuds. Dans sa présentation de Pangeos, Lazzarini propose l’Arabie saoudite pour accueillir le térayacht. « Compte tenu d’une configuration de scénario et d’une logistique parfaites, nous avons imaginé que le chantier naval serait basé en Arabie saoudite », sur un site offrant un accès direct à la mer, affirment les designers. Lazzarini considère le King Abdullah Port, à environ 130 km au nord de Djeddah, comme le site idéal pour le chantier naval du térayacht. Sa construction nécessiterait l’aménagement d’un barrage circulaire et l’assèchement d’environ un kilomètre carré de mer. Le projet de chantier naval pour le térayacht, en Arabie saoudite (Lazzarini Design Studio) Le projet de chantier naval pour le térayacht, en Arabie saoudite (Lazzarini Design Studio) Des propriétés virtuelles sur Pangeos sont aujourd’hui disponibles pour les acheteurs intéressés. Une initiative de crowdfunding sous forme de NFT (non-fungible token), baptisée Unreal Estate, permet d’acheter n’importe quel espace virtuel sur le navire, allant d’un simple accès passager à une terrasse ou une villa de luxe. « Le NFT acheté fera également office d’acompte donnant des droits exclusifs de l’espace virtuel à l’espace réel », souligne Lazzarini. Des propriétés virtuelles sous forme de NFT peuvent être achetées et servir d’acomptes pour des appartements réels sur le yacht (Lazzarini Design Studio) Des propriétés virtuelles sous forme de NFT peuvent être achetées et servir d’acomptes pour des appartements réels sur le yacht (Lazzarini Design Studio) Des projets farfelus L’approbation de projets architecturaux gigantesques et somptueux ne serait pas une nouveauté pour l’Arabie saoudite. Ces dernières années, le prince héritier Mohammed ben Salmane, dirigeant de facto de l’Arabie saoudite, a fait avancer des projets ambitieux dans le but de diversifier l’économie du royaume de manière à ne plus dépendre des pétrodollars.