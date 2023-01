Réunion gouvernement-walis «L'Algérie ne s'effondrera pas!» Le maître-mot du président de la République aur

Réunion gouvernement-walis «L'Algérie ne s'effondrera pas!» Le maître-mot du président de la République aura été de pousser la dynamique, née il y a trois ans, jusqu'au point de non-retour. Tebboune a montré la voie du salutTebboune a montré la voie du salut La réunion gouvernement-walis est un espace de concertation républicaine ouvert sur l'ensemble de la communauté nationale. La présence de hauts fonctionnaires, d'élus nationaux, de ministres et d'experts sous le dôme du Palais des nations renvoie à une volonté du président de la République de faire le bilan des instances locales du pays, en présence de représentants de la société civile et sous le contrôle de toute la collectivité nationale. Les Algériens qui ont suivi en direct les interventions du président de la République et du Premier ministre, ont pu apprécier les avancées enregistrées par l'administration nationale dans la gouvernance des territoires, mais aussi les insuffisances. Ils retiendront cette phrase prononcée par Abdelmadjid Tebboune, en guise de conclusion: «L'Algérie ne s'effondrera pas.» Le président de la République n'a pas fait dans la langue de bois. Il a dit les vérités que le peuple se devait d'entendre. Des vérités parfois heureuses et par moment tristes sur l'état de tous les secteurs d'activités du pays. Le maître-mot du président de la République aura été de pousser la dynamique née, il y a trois ans, jusqu'au point de non- retour. La croissance réalisée en 2022, les exportations hors hydrocarbures en forte hausse, la progression significative des réserves de change et des perspectives positives pour le moyen terme, constituent autant de pierres dans l'édifice de la nouvelle Algérie. Mais les hésitations à prendre des décisions, la bureaucratie encore présente à l'échelon local et la numérisation qui n'est pas encore généralisée amènent les acteurs du développement national, à leur tête, le chef de l'État, à plus de rigueur pour donner son carburant à une machine économique qui a déjà bénéficié d'amendements profonds de lois sur les investissements. Le texte sur la monnaie et le crédit, en voie d'adoption, celui sur le foncier économique et le code des collectivités locales encore dans le pipe administratif, viendront donner à l'année 2023, les instruments de l'émergence. Le président de la République, le Premier ministre et les membres du gouvernement ont abordé tous ces sujets, avec la précision qui sied, sans détour, tout en s'engageant sur des délais précis. Tant au plan législatif qu'au niveau de l'action directe sur le terrain, les propos des uns et des autres engagent l'État et apportent la visibilité dont a besoin le citoyen qui compare le discours avec la réalité et constate que sur pas mal de points, il existe une réelle convergence. Et c'est cette convergence qui confère à l'action du gouvernement sa crédibilité et donne de l'Algérie, l'image d'un pays qui accumule des victoires dans un contexte régional et international, pour le moins, morose. Cette solidité que l'opinion nationale consolide par son adhésion aux choix du président de la République se reflète sur l'action diplomatique de l'État. Ce n'est donc pas un hasard que l'Algérie ait pu collectionner les succès, dans toutes les actions qu'elle a entreprises. Le président de la République a cité, dans son discours, le Sommet de la Ligue des États arabes qui s'est tenu le 1er Novembre 2022. Cette forte symbolique a connecté tous les Algériens avec leur Président. Et la puissance qui s'est dégagée de cette union a impressionné le monde. Le Sommet a vu «le taux de participation le plus important dans l'histoire des précédents sommets arabes», a souligné le chef de l'État. Des cercles hostiles à l'Algérie «avaient misé sur son échec», a rappelé le président Tebboune. Mais, ni le Sommet arabe d'Alger ni les Jeux méditerranéens d'Oran et encore moins le championnat d'Afrique des nations qui se tient présentement dans quatre villes du pays, n'ont satisfait les semeurs de haine. L'Algérie a «brillamment réussi» sur tous les tableaux. Tous les observateurs ont noté le succès de l'État et du peuple, dans tous les rendez-vous internationaux organisés à Alger. L'espoir exprimé par Abdelmadjid Tebboune de voir l'État palestinien devenir «membre à part entière aux Nations unies», dans le courant de cette année est aussi le désir assumé de tous les Algériens qui l'ont crié à l'occasion des événements sportifs et politiques qu'a abrités leur pays. Cette parfaite symbiose société-État, si rare, en ces temps de crises, est une réalité en Algérie. Et c'est ce tandem qui milite en faveur de l'autodétermination au Sahara occidental. Cette cause n'est pas un «hobby» du pouvoir, mais une question de principe. L'Algérie a défendu tous les peuples opprimés d'Afrique, les Sahraouis en font partie. «L'Algérie continuera sur cette voie», a affirmé le président Tebboune. Saïd BOUCETTASaïd BOUCETTA 00:00 | 21-01-2023 Share