Macron et Scholz tentent d'afficher l'unité franco-allemande retrouvée Article de S.C • Il y a 25 min comme

Macron et Scholz tentent d'afficher l'unité franco-allemande retrouvée Article de S.C • Il y a 25 min commentaires La date des retrouvailles entre les deux dirigeants est hautement symbolique: soixante ans jour pour jour après la signature du Traité de l' Élysée, alors que les relations franco-allemandes se sont tendues ces derniers mois. Olaf Scholz et Emmanuel Macron à la Sorbonne, à Paris, le 22 janvier 2023 Olaf Scholz et Emmanuel Macron à la Sorbonne, à Paris, le 22 janvier 2023 Ludovic MARIN / AFP Après l'étalage des différends, la tentative de relance: Emmanuel Macron reçoit Olaf Scholz dimanche à Paris pour afficher une certaine unité retrouvée, à l'occasion du 60e anniversaire solennel du traité de réconciliation entre l'Allemagne et la France. Après une cérémonie à la Sorbonne à 11h, le président français et le chancellier allemand réuniront à la mi-journée à l'Élysée un conseil des ministres franco-allemand.