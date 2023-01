Commune d’Alger-Centre : NetCom à pied d’œuvre Dernière modification 21 Jan 2023 Une balade dans les rues et quartiers de la commune d’Alger-Centre est agréable ces derniers temps. Le cœur de la capitale a changé de tout au tout après la mise en œuvre d’un nouveau programme de nettoyage et de collecte des déchets. Il est à noter qu’Alger-Centre abrite la majorité des institutions nationales et est la destination des visiteurs officiels, des touristes locaux et même étrangers. De fait, la commune se doit de donner une belle image du pays. En somme, c’est la vitrine du pays à l’intérieur et à l’extérieur de l’Algérie. «Nous avons renforcé nos équipes en moyens humains et matériels pour redonner à la ville son lustre d’antan. Par conséquent, les rotations de collecte des déchets ménagers ont connu une hausse. Auparavant, les passages des camions-bennes ont été revus à la hausse atteignant huit fois par jour à des horaires différents. Ceci empêche l’entassement des résidus, qui engendre des odeurs nauséabondes », affirme le directeur d’unité, Madjid Ait Hibouche. Les jardins publics et les placettes, comme le jardin Mohamed-Khemisti à la Grande-Poste, Sofia et d’autres, sont devenus des endroits propres et fréquentables, où les enfants et les seniors viennent s’amuser, chacun à sa manière. «Le balayage et le nettoyage à grande eau se font régulièrement dans ces espaces publics pour permettre aux citoyens d’en profiter et d’y passer un moment agréable entre famille ou amis. La propreté des lieux incite les gens à faire un break et prendre leur café. Des aspirateurs ont été acquis pour faciliter le travail des éboueurs», indique le responsable. L’entreprise NetCom a également équiper les niches à ordures de nouveaux bacs pour que les ménages ne jettent pas les sachets par terre. «Après le ramassage des déchets, les niches et les bacs sont lavés pour ne pas laisser derrière les mauvaises odeurs et quelques détritus qui tombent des camions-bennes lors de l’opération», insiste Ait Hibouche. Dans ce sillage, il met en exergue le non-respect par les commerçants des horaires de dépôts des sacs-poubelle. «Je saisis l’occasion pour lancer un appel aux commerçants pour jeter leur poubelles dans les endroits réservés à cet usage. Nos équipes se chargeront de collecter le carton et le séparer des autres matières», relève-t-il. Une ville propre, agréable à visiter Des centaines de visiteurs affluent sur Alger-Centre pour régler une procédure administrative, regagner leur poste de travail, découvrir les sites historiques ou simplement faire des emplettes. Rencontré au boulevard Zighout-Youcef, un couple prenant des selfies a exprimé sa satisfaction quant à la propreté et le verdissement de la ville. «Je suis venu il y a de cela 3 ans. Alger-Centre était jonchée de décharges dans des lieux très fréquentés. Des sachets éventrés, des piles de carton, des bacs qui débordent sont de vieux souvenirs. Aujourd’hui, la ville a fait une grande toilette et les visiteurs sont surpris mais également les résidents qui évoluent dans un environnement sain, qui doivent s’impliquer pour préserver l’environnement», confie Karim, accompagné de son épouse qui découvre la localité pour la première. «Je suis impressionnée par le style architectural et l’aménagement des espaces publics. J’apprécie en premier lieu la façade maritime. C’est une vue magnifique sur la mer», soutient-elle. En attendant l’élargissement de ces opérations de nettoyage à d’autres communes de la capitale, NetCom ne cesse d’organiser des campagnes de sensibilisation pour la sauvegarde de l’environnement et un meilleur cadre de vie pour tous. Karima Dehiles