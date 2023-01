Annaba L'Edough sous les flocons Au bonheur des Annabis, l'hiver est de retour. Les conditions météorologi

Annaba L'Edough sous les flocons Au bonheur des Annabis, l'hiver est de retour. Les conditions météorologiques affectant depuis quatre jours l'ensemble du territoire de la wilaya ont permis aux habitants de renouer avec les hivers d'antan. Une période au cours de laquelle, les cimes de l'Edough étaient la destination prisée des adeptes de l'évasion dans l'étendue neigeuse de Séraïdi. Culminant à plus de 900 mètres d'altitude, les monts de cette station balnéaire, après avoir été victimes ces dernières années de grands incendies, retrouvent une certaine «chaleur» humaine avec le retour des neiges dépassant les 20 cm par endroit. Une aubaine pour la population qui a pris d'assaut les monts d'Edough pour profiter d'un paysage tombé dans les oubliettes. Les visiteurs étaient nombreux ç se rendre à Séraïdi, en dépit des routes fermées par la neige. Des chutes de neige ayant fortement perturbé le trafic sur la route reliant Annaba à Séraïdi et ces localités, dont Bouzizi. Ce qui a nécessité l'intervention des forces de l'Armée nationale populaire (ANP), de la Gendarmerie nationale et de la Protection civile ainsi que des Travaux publics. Au-delà, une cellule de suivi et d'intervention a été installée au niveau de la commune de Seraïdi pour mener les actions de déneigement et dégager les routes, a indiqué la cellule de communication de la direction de la Protection civile, soulignant que plusieurs interventions ont été effectuées jeudi matin sur le chemin communal CC-34 entre Seraïdi et Bouzizi. Ces opérations se poursuivent. Afin d'éviter les accidents de la circulation, les unités de la Gendarmerie nationale ont intensifié leur présence sur les axes routiers de la wilaya, conseillant aux usagers plus de précautions et de vigilance. D'autant que la wilaya d'Annaba enregistre depuis mercredi dernier des intempéries marquées par de fortes et importantes précipitations de pluies et une baisse très sensible de température suscitant l'optimisme des citoyens et particulièrement des agriculteurs qui ont poussé un grand ouf de soulagement. Wahida BAHRIWahida BAHRI 00:00 | 23-01-2023 Share