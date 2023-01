Tizi Ouzou : 60 milliards pour la Conservation des forêts Par Saïd Tissegouine Publié le 21 janv. 2023 à 23:03 Tizi Ouzou : 60 milliards pour la Conservation des forêts L’Etat vient d’accorder une enveloppe financière d’un montant de 60 milliards de centimes au profit de la Conservation des forêts de la wilaya de Tizi Ouzou. Une somme qui servira à financer onze opérations de haute envergure, qui s’inscrivent dans le cadre de la lutte contre les feux de forêt. Il s’agit pour la Conservation des forêts de mener des travaux sylvicoles devant toucher une superficie de 2 000 ha, d’aménagement de 1 13,9 km de pistes forestières, d’ouverture de pistes sur une longueur de 22,5 km et enfin des travaux d’ouverture de tranchées pare-feu sur 208 ha à travers une vingtaine de communes. Il est aussi prévu la réalisation de neuf bassins d’eau pour l’approvisionnement des appareils volants, plus exactement des hélicoptères, ainsi que la réalisation de sept points d’eau et l’aménagement de six autres (points d’eau). « Des bassins à réaliser en étroite collaboration avec les services de la Protection civile qui utilisent les moyens aériens de lutte contre les incendies », ont indiqué les responsables des services forestiers de Tizi Ouzou. Dans le cadre de ce même programme, et à titre préventif contre les feux, il est prévu la plantation de 9 000 m2 de haies d’opuntia ou cactus au niveau de la forêt de l’Akfadou. Un élément « qui constitue un excellent pare-feu du fait de sa nature de plante ignifuge mais aussi qui garde son humidité au sol », ont expliqué les responsables de la Conservation des forêts de Tizi Ouzou. Enfin, il est retenu dans ce programme d’action la réalisation de quatre postes de vigie dans les communes de Azeffoun, Akerrou, Sidi Naâmane et Aït Agouacha. Ce programme est surtout conçu et destiné aux microentreprises montées dans le cadre des dispositifs d’aide et d’insertion à l’emploi, lesquelles sont considérées comme « priorisées » pour certains projets qui leur sont exclusivement réservés par l’Etat. Par ailleurs, il est prévu au volet purement agricole un programme d’action pour lequel est accordé un financement d’un montant de 25 milliards de centimes. Il s’agit de plantation d’arbres fruitiers pour un montant de 3,5 milliards de centimes, la reconstruction du cheptel apicole pour 11 milliards de centimes ainsi que le couvert végétal forestier avec la plantation d’arbres forestiers sur une superficie 300 ha, dont 200 ha dans la seule daïra de Larbâa Nath Irathen, et ce pour plus de 10 milliards de centimes. Il est aussi prévu la plantation d’arbres de type cèdre sur une surface de 50 ha au niveau du parc national du Djurdjura. Le coût de ces deux opérations de plantation d’arbres est de 85 milliards de centimes. En somme, l’Etat a mis tous les moyens nécessaires pour compenser les pertes enregistrées lors des feux ravageurs de l’été 2021. Il reste aux communes d’éviter le dépôt de leurs ordures ménagères dans les espaces forestiers, source de plusieurs maux dont la rage et le départ de feux à la suite d’un excès de méthane pouvant s’y dégager.