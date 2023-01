ANNABA Décès d’une SDF d’hypothermie Placeholder A. BOUACHA PUBLIÉ 25-01-2023, 11:00 Photo archive Photo archi

ANNABA Décès d’une SDF d’hypothermie Placeholder A. BOUACHA PUBLIÉ 25-01-2023, 11:00 Photo archive Photo archive Une femme, la cinquantaine, sans domicile fixe (SDF), est décédée à l'hôpital universitaire Ibn Rochd d’hypothermie, après avoir séjourné durant plusieurs jours dans une rue du centre-ville de Annaba. La victime a été retrouvée au petit matin par des passants, alors qu'elle s'abritait sous la devanture d’une boutique. Constatant son état critique, les citoyens ont prévenu les services de la Protection civile qui l'ont évacuée vers l’hôpital Ibn-Rochd où elle a rendu l’âme quelques instants après son admission. Il est à noter que la région de Annaba, à l’instar des autres régions du pays, a enregistré durant plusieurs jours des températures très basses, notamment durant la nuit. D’autant plus que la malheureuse femme ne portait que des vêtements légers qui ne protègent pas du froid glacial. Une femme brûlée au deuxième degré dans l’incendie d’un appartement Ce lundi vers minuit, un appartement composé de 3 chambres et d’une cuisine, situé dans un immeuble composé d’un rez- de-chaussée + 5 dans la localité d’El-Harouchi, commune de Aïn el-Berda, wilaya de Annaba, a été totalement détruit par un incendie. Une femme, la soixantaine, qui se trouvait au moment de l’incendie à l’intérieur de cet appartement, n’a dû son salut qu’à l’intervention des agents de la Protection civile. Toutefois, la victime souffre de brûlures au deuxième degré aux mains et au visage. Elle a reçu les premiers soins sur place avant d’être évacuée vers l'hôpital. A. Bouacha Placeholder A. BOUACHA PUBLIÉ 25-01-2023, 11:00