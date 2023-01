A toutes fins utiles par Hamid Dahmani Il y a une expression qui dit que «la fin justifie les moyens», ce qu

A toutes fins utiles par Hamid Dahmani Il y a une expression qui dit que «la fin justifie les moyens», ce qui signifie qu'on est prêt à tout pour arriver à sa fin. Personne n'est éternel sur cette terre qui nous a vu naître. Les gens naissent, vivent et puis meurent un jour ou l'autre. Les hommes, les animaux sont des mortels qui font leurs vies chacun de son côté sur cette terre et ils disparaîtront un jour, comme leurs prédécesseurs. L'homme est né de poussières et il retournera à la poussière quand son heure viendra. Mais il faut, quand même, reconnaître: qu'il y a des individus qui essaient de tromper la mort, alors qu'elle est à leurs trousses. Même les objets, qu'ils soient en fer, en bois, en verre ou autres choses, et que nous utilisons ont une fin de vie après leur usure et le passage du temps. La fin est inévitable pour chacun de nous le moment venu. Mêmes les haricots ont une fin et ils seront mangés par ceux qui ont faim. Et on criera sur tous les toits : « C'est la fin des haricots » ! Mais, il faut savoir qu'avant la mort, il y a d'abord une vie et une destinée. Aussi, il faut profiter de la vie et de ses moments exaltants. Lors de son passage sur cette terre, l'être humain laisse son empreinte qui l'évoquera pour la postérité. Le présent, c'est la vie avec ses merveilleux secrets enchanteurs. Dans la vie des gens, on trouve des personnes vives comme l'éclair et des personnes molles sans réelle énergie, qui se demandent qu'est-ce qu'ils font sur ce caillou depuis le temps. Le temps joue en faveur de ceux qui ont confiance en la vie. Il y a des gens qui vivent une existence de cent à l'heure, tandis que d'autres roulent toujours à une vitesse de vingt à l'heure. Respectons la vie humaine, animale et végétale. Respectons aussi la nature qui nous entoure et qui nous gratifie chaque jour de son bonheur. Notre passage dans cette partie du temps est éphémère sur cette planète, et la mort n'a pas d'âge précis pour ravir la vie. Il faut de la vivacité dans la vie pour goûter pleinement au plaisir de cette existence. La vie est très fragile, donc, il ne faut pas l'agresser avec du chagrin et les faux problèmes. Le bonheur est domicilié partout, il se cache quelque part sur cette bonne terre. Il suffit seulement de bien chercher pour le trouver. Finalement, vaut mieux être sur terre que sous terre. Les gens optimistes qui espèrent disent toujours que ce n'est pas la fin du monde. En tout état de cause, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir pour ceux qui apprécient la belle vie