Algérie, France et l'atout de savoir s'écouter par Abdou BENABBOU Que le chef d'état-major de l'armée al

Algérie, France et l'atout de savoir s'écouter par Abdou BENABBOU Que le chef d'état-major de l'armée algérienne se rende à Paris en visite officielle, est le signe d'une orientation importante prise par l'Algérie et la France. Les deux pays ont décidé d'aller à l'essentiel, sans détours et sans arrière-pensées, en faisant l'effort de ne plus se tourner le dos et de cultiver la sérénité nécessaire face aux grands dangers qui menacent la région à laquelle ils appartiennent. Le général de corps d'armée Saïd Chanegriha est porteur d'un message du président Tebboune à son homologue français Emmanuel Macron. Les deux chefs d'Etat ayant en commun une franchise assurée et un franc-parler avéré, on peut deviner la plateforme de ce message. La France et l'Algérie étant deux puissances, l'une européenne et l'autre africaine, ne peuvent que se décroiser les bras et s'élever au plus haut niveau de la sagesse et de l'efficacité pour affronter les dangers qui corrodent la paix dans le monde et l'ensemble de la région méditerranéenne en particulier. La violence du terrorisme à plusieurs visages s'élargit en Afrique et les événements dramatiques quotidiens que vit le continent annoncent sa possible implosion. A Paris et à la faveur de la visite officielle du chef d'état-major de l'ANP, il a été question à l'évidence de la gangrène terroriste qui sévit dans le Sahel et qui se déploie d'une façon alarmante à toute l'Afrique. Il est vrai que les dissensions, souvent répétées entre l'ancienne puissance coloniale française et l'Algérie ne sont pas secondaires pour l'une comme l'autre, mais les deux nations, fortes de leurs souverainetés et leur place dans le concert du monde, sont mises en demeure de dépassionner leurs relations. Les considérables visites mutuelles des hauts responsables des deux pays ont permis le recouvrement d'une maturité politique pour ne tenir compte que de l'essentiel pour parvenir à prendre en charge ensemble ce qui est le plus urgent et le plus important. Au cours de leur dernière rencontre à Alger, les présidents français et algérien ont montré qu'ils avaient l'atout de savoir s'écouter.