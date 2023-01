Pure idiotie par Abdelkrim Zerzouri Que peut-on attendre d'un militant présenté comme un extrémiste de droi

Pure idiotie par Abdelkrim Zerzouri Que peut-on attendre d'un militant présenté comme un extrémiste de droite Suédo-danois, anti-islam et anti-immigration ? Samedi 21 janvier, lors d'une manifestation anti-turque à Stockholm, cet extrémiste a brûlé publiquement un exemplaire du Coran. C'est à travers cet acte blasphématoire aux yeux des musulmans et immoral aux yeux d'une bonne partie de l'opinion, qu'elle soit de confession chrétienne, juive, bouddhiste ou même athée, que cet extrémiste qui manifestait sa colère contre la Turquie, après son refus d'accorder son quitus pour l'adhésion de la Suède et la Finlande à l'Otan, a offensé des centaines de millions de musulmans du monde entier, en premier ceux et celles qui portent sa même nationalité suédoise et danoise, ainsi qu'américaine, française, canadienne, allemande , avant d'en arriver à parler des peuples arabo-musulmans, des Iraniens, des Indonésiens et des Malaisiens. «Si l'on ne pense pas qu'il doit y avoir de liberté d'expression, il faut vivre ailleurs», avait-il laissé entendre. Les autorités suédoises ont exprimé leur sympathie aux musulmans, sans manquer, par la voix du ministre suédois des Affaires étrangères, Tobias Billström, de défendre «une liberté d'expression très étendue», sans que cela implique le gouvernement suédois, a-t-il précisé. Ainsi, on assimile une provocation à la haine religieuse, en brûlant un exemplaire du Coran, à la liberté d'expression. Ainsi, la Suède doit accepter le fait que, pour cette liberté d'expression, un seul homme peut nuire à ses relations avec de nombreux pays qui se sentent offensés par un tel acte. En tout cas, la réaction presque complaisante du gouvernement suédois n'a pas été faite pour atténuer la colère des pays musulmans, dont l'Algérie, qui ont unanimement condamné et dénoncé «cet acte odieux susceptible d'attiser la haine et de provoquer les sentiments religieux des musulmans, et de porter gravement atteinte aux valeurs de liberté sur lesquelles reposent les sociétés, avec ses significations pour l'humanité». Cela n'empêche pas de se demander si ces condamnations et indignations, exprimées dans le sillage de cet acte, pourraient changer le comportement de tels individus ? Cet acte odieux, qui n'est ni le premier ni le dernier, ne doit-il pas inciter les musulmans à adopter d'autres positions et réactions pour rapetisser ceux qui les commettent avec l'intention de se mettre sous les feux de la rampe ? Sûr que toute religion s'accompagne d'une forte émotion humaine, mais ses enseignements s'abreuvent aux sources du bien et non du mal où puise ses motivations quiconque brûle le Coran ou tout autre livre saint. Brûler un exemplaire du Coran n'anéantira pas l'islam. Pour la petite histoire, ces catholiques intégristes qui ont acheté ‘Harry Potter' juste pour brûler ses exemplaires et condamner l'«hérésie» qu'ils ont vue dans ses lignes n'ont pas empêché la série de livres de se classer parmi les best-sellers et la série de films adaptés dans le top du box-office. Pour dire que les intégrismes de tous bords sont une pure idiotie. Une idiotie qui, si on n'y prend pas garde, peut mener au pire. Qu'arriverait-il si, au nom d'une «liberté d'expression étendue», on se mettait à se jeter à la face de pareilles offenses dans tous les sens ?