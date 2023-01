Aïn Barbar (Annaba) Des produits de base pour les citoyens Le P/APC de Séraïdi a ordonné de fournir gratuitem

Aïn Barbar (Annaba) Des produits de base pour les citoyens Le P/APC de Séraïdi a ordonné de fournir gratuitement du pain et du lait aux habitants de cette localité La solidarité dans toute sa splendeur!La solidarité dans toute sa splendeur! Cette action de solidarité responsable du conseil municipal de la commune de Séraïdi, consiste à mettre, gratuitement, à la disposition des populations de la localité d'Aïn Barbar, des produits de consommation de première nécessité. Il s'agit notamment du pain, du lait et autres produits de base, selon un élu de cette APC. Un travail qui s'effectue en coordination avec les services de ladite APC et ceux de la direction du commerce d'Annaba, afin de fournir aux habitants des villages et localités de la commune les diverses denrées alimentaires de base, en prévision de toute urgence. Cette action intervient dans le cadre d'une vision d'anticipation, notamment, après les perturbations météorologiques qui affectent depuis quelques jours la wilaya d'Annaba, a expliqué notre source. À cet effet, le P/APC de Séraïdi a ordonné de fournir gratuitement du pain et du lait aux habitants de la localité d'Aïn Barbar, a-t-on fait savoir. La démarche a été louée par les habitants de cette localité et bien d'autres, qui ont subi les affres des conditions climatiques sévissant encore dans la commune de Séraïdi. Un bel élan de solidarité dénotant la richesse de l'échelle des valeurs en matière de solidarité notamment. Cela reflète aussi la conscience humaine et surtout la responsabilité d'un élu, soucieux du bien- être de ses administrés, notamment ceux habitant les zones isolées de cette commune qui culmine à plus de 900 mètres d'altitude. Faire dans l'anticipation, afin de parer à toute éventualité, est également un autre aspect de la gestion des crises de toutes natures, comme ce fut le cas pour cette action entreprise par l'APC de Séraïdi et la direction du commerce à Annaba. Soulignons que cette action est également motivée par les différents bulletins météorologiques spéciaux, qui font état de la poursuite des mauvaises conditions climatiques, dont les chutes de neige sur les monts dépassant les 600 et 900 mètres. À cet effet, et en prévision de toute urgence, une cellule de suivi et d'intervention a été installée, jeudi, au niveau de la commune de Séraïdi afin de suivre les opérations de déneigement et ouvrir les routes menant à la commune. Une opération pour laquelle des moyens humains et matériels ont été mobilisés. Un travail de fourmi a été accompli par les forces de l'Armée nationale populaire et la Gendarmerie nationale, qui ont prêté main forte aux services de la Protection civile et les services des travaux publics à Annaba, pour l'ouverture des routes, notamment le chemin communal (CC) n° 34 reliant le chef-lieu de la commune de Séraïdi à Bouzizi. Rappelons que, le massif de l'Edough a enregistré, depuis mercredi dernier, d'importantes chutes de neige, atteignant les 20 centimètres à Bouzizi et dépassant, par endroits, les 15 centimètres, comme à Ain Barbar et Romanettes. Sur un autre registre, les services de sécurité, ANP et Gendarmerie nationale en l'occurrence, multiplient les opérations de sensibilisation des usagers de la route et les préviennent des accidents, puisqu ‘il convient de souligner que les touristes ne cessent d'affluer sur la station balnéaire de nature et touristique par excellence. En effet, le retour de la neige sur les sommets de l'Edough a redonné à Séraïdi son éclat hivernal d'antan. En dépit de la vague de froid glacial provenant des montagnes drapées de neige immaculée, des centaines de voitures empruntent, jusqu'à la mise sous presse, la route de Séraïdi, pour jouir, le temps d'une journée, du plaisir de la neige en famille. Wahida BAHRIWahida BAHRI 00:00 | 26-01-2023 Share