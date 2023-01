Une... wali sur le terrain On a été frappé par cette photo envoyée, hier, par un internaute de Skikda. On y vo

Une... wali sur le terrain On a été frappé par cette photo envoyée, hier, par un internaute de Skikda. On y voit la wali, Houria Meddahi, sur le terrain en compagnie des autorités militaires. Elle quitte son bureau chauffé, chausse ses bottes et descend sur le terrain pour constater de visu la situation. Un bon exemple d'une wali qui applique strictement les instructions du président de la République qui a incité les commis de l'État a être le plus proche possible des citoyens de leurs wilayas respectives. Houria Meddahi est la première femme à occuper le poste de wali à Skikda, la septième chef de l'exécutif en 8 ans.. Par ces temps de froid, de neige et de pluie, les pouvoirs publics ont tout mobilisé pour répondre dans la mesure du possible aux besoins des citoyens qui ont,notamment besoin d'aide. Et quand c'est la wali elle-même qui descend sur le terrain pour s'enquérir de la situation il faut dire que la wilaya du 20 Août 1955 a de quoi être fière. 00:00 | 26-01-2023 Share