Béjaïa Un lieu de débauche démantelé Une femme prestataire d'un local utilisé aussi comme bureau d'une ent

Béjaïa Un lieu de débauche démantelé Une femme prestataire d'un local utilisé aussi comme bureau d'une entreprise des travaux de gaz et d'électricité générale n'a pas trouve mieux pour améliorer ses revenus que de s'investir dans le plus vieux métier du monde. C'est la dernière affaire traitée par les services de police dans le cadre du programme de lutte contre le phénomène de la délinquance urbaine sous ses diverses formes et le maintien de la sécurité publique, de la santé publique, ainsi que de la tranquillité publique et de la moralité publique. C'est dans ce cadre que les éléments de police du quatrième arrondissement ont traité une affaire relevant du domaine de la prostitution qui s'est soldée par le démantèlement d'un lieu de débauche géré par une femme de 47 ans. Cette dernière exploitait son magasin commercial pour des activités sexuelles monnayées, un lieu de débauche et de prostitution; les faits remontent à la semaine dernière. Après enquêtes approfondies concernant des informations reçues sur les activités et les mouvements douteux qui se produisent fréquemment dans ce local, situé au quartier de Sidi Ahmed à Béjaïa, il est apparu que l'enseigne de bureau de service aux travaux publics d'électricité et de gaz, n'avait de sens que de camoufler les pratiques. Dans un premier temps les policiers ont établi un plan de surveillance de l'endroit, puis ils choisirent le moment opportun pour intervenir. Après perquisition, le propriétaire, deux femmes et un homme ont été arrêtés; l'homme en question était un client de l'établissement. Il a été surpris derrière un rideau en compagnie d'une femme à moitié déshabillée pour ne pas dire avec une tenue indécente. En inspectant le lieu sous la supervision des autorités judiciaires compétentes, les policiers découvrent une boîte de médicaments contraceptifs complètement vide ainsi qu'un flacon de petite taille utilisé pour retarder le processus d'éjaculation. Un dossier pénal a été constitué contre les suspects pour création d'un lieu de débauche et de prostitution, racolage d'autrui et exploitation des ressources de la prostitution. Les mis en cause ont été déférés devant le parquet. La gérante du local a été placée sous mandat de dépôt tandis que les autres suspects ont été placés sous contrôle judiciaire. Arezki SLIMANIArezki SLIMANI 00:00 | 26-01-2023 Share