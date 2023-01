ANNABA Une femme est morte de froid Placeholder SLIMANE LAOUARI PUBLIÉ 26-01-2023, 11:00 Dans mon vaste et bea

Une femme est morte de froid Placeholder SLIMANE LAOUARI PUBLIÉ 26-01-2023, 11:00 Dans mon vaste et beau pays, sous une porte cochère au cœur de la belle Annaba est morte une femme. Dans l’annonce du «fait divers», ne figure pas son nom. Dans une autre vie avant la mort, elle en a bien eu un et certainement un beau prénom. Dans l’instant, il y a trois lettres et un mot savant. Il paraît que vivante, elle était SDF. Sans domicile fixe, comme si elle en avait un, mobile, itinérant, variable, etc., si vous voyez ce que je veux dire. Pour sa mort, il paraît qu’elle a «succombé à une hypothermie». Comme si on ne savait pas, comme si on ne pouvait pas, comme si on ne voulait pas dire qu’elle est morte de froid. Simplement et clairement, comme parlent les femmes et les hommes. Comme s’entend et s’écoute l’humanité. Comme si la mort d’une femme que la vie n’a manifestement pas gâtée n’était pas assez pénible comme ça, on en rajoute. Un mot savant qui ne nous apprend rien à part qu’à Annaba, pas loin du ventre palpitant de la Cité, une femme est morte de plein de choses. Avant de subir la furie du ciel, elle a affronté la misère des hommes, c’est-à-dire la misère tout court. Elle a pensé à quoi, avant de pousser l’ultime râle ? Sous une porte cochère d’Annaba, par température négative et une humidité d’enfer, on ne pense pas, on meurt. Il paraît que la neige est belle. Un doux et soyeux manteau blanc, un burnous ample et protecteur, etc., si vous voyez ce que je veux dire. Ce soir-là, il n’a pas neigé à Annaba. Dans notre vaste et beau pays, il ne neige pas au bord de la mer, sinon une demi-fois par ère géologique. Mais les femmes et les hommes sans maison, ni la fixe, ni l’itinérante, ni la variable… n’ont pas besoin de neige pour mourir. Ils n’ont même pas besoin qu’il fasse froid outre mesure. Leur corps a été affaibli, érodé et usé. Leur corps a été travaillé au corps. Ils ont été oubliés par Dieu et omis par les hommes. Il paraît que le ciel est la plus chaude des couvertures. Mon œil. Non, merci, le ciel, on préfère des lits et de grosses couettes. Dans des apparts chauffés, n’oubliez surtout pas. A Annaba, dans notre vaste et beau pays, une femme est morte pas loin du cours de la Révolution. Dans une autre vie, elle a eu un nom et un beau prénom. Dans sa mort, trois lettres de détresse comme feuille de vigne, puis un mot savant pour adoucir la morsure de l’instant et toutes celles d’avant. S. L. Placeholder SLIMANE LAOUARI PUBLIÉ 26-01-2023, 11:00