Le capitalisme, incubateur des crises mondiales Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 26-01-2023, 11:00 Dans ce mond

Dans ce monde en folie qui semble courir à sa perte, on a l'impression que les repères se sont brouillés et que l'ordre ancien n'est plus valable. Mais, en réalité, ce qui nous apparaît comme une «folie» et cette perception de l'altération de l'ordre connu jusqu'à présent ne sont pas le fruit du hasard. C'est le capitalisme qui est responsable de ces crises successives visant à perpétuer son règne. Et ces prolongations sans fin ont des conséquences désastreuses : ce sont les peuples qui paient les prix de la lente agonie de ce système inique, bâti sur la domination de la majorité par une minorité oligarchique. Quand la maladie du capitalisme a atteint son point culminant, il a sauté sur le Covid-19 pour justifier la baisse généralisée du niveau de vie. La pandémie avait bon dos et au sortir du confinement, les peuples ont réalisé qu'en plus des privations et des contraintes imposées par les gouvernements, la pauvreté les attendait. Une grande crise sociale s'installait partout. Mais cela ne suffisait pas au capitalisme pour s'oxygéner convenablement et s'assurer quelques décennies supplémentaires d'existence. L'idée de cerner la Russie de toutes parts et de jouer la carte explosive de l'Ukraine n'était rien d'autre qu'un piège pour attirer Poutine dans un conflit sans fin qui devait ruiner la fédération dirigée par Moscou. La Russie a bien réagi, c'est-à-dire qu'elle a exactement fait ce qui était attendu d'elle : agir comme une grande puissance, comme auraient agi les États-Unis en cas de déploiement de missiles ennemis au Canada ou au Mexique. Cela, les faucons occidentaux le savaient. Mais d'une pierre, ils devaient atteindre deux cibles : engager une vraie guerre contre la Russie en se cachant derrière l'Ukraine et donner un répit à un capitalisme agonisant. La conséquence directe fut une autre crise sociale et le basculement de parties importantes des peuples dans le dénuement. Aujourd'hui, le plan belliqueux contre la Russie atteint sa deuxième étape qui est de livrer du matériel lourd à l'Ukraine alors que les engagements solennels des Occidentaux étaient de limiter l'aide aux troupes de Zelensky à du matériel défensif. L'Otan est en train de faire la guerre contre la Russie. Les milliards de dollars votés pour accroître cette aide sont de véritables budgets de guerre qui arrangent fortement une industrie militaire bridée par Trump. On le voit : les patrons de l'armement s'enrichissent en envoyant des quantités énormes d'armes en Ukraine et ce sont les politiques qui actionnent ces plans d'aide. Autrement dit, les pouvoirs politiques des États-Unis et de l'Europe, en finançant la fabrication d'armes chez des entreprises privées, gonflent les fortunes d'une partie de l'oligarchie alors que les peuples sont acculés aux derniers retranchements d'une vie digne. Ces sommes colossales qui partent vers les aides militaires à l'Ukraine auraient pu être utilisées dans des programmes sociaux, des aides à l'emploi, un renforcement des infrastructures publiques, une amélioration de la vie quotidienne, de la santé, etc. Comme on le voit, derrière cette manifestation de solidarité envers un «peuple agressé militairement» se cachent des intérêts et des enjeux inavouables. Alors que ces mêmes pays n'ont aucune pensée pour d'autres peuples sous le joug de l'occupation militaire, comme en Syrie, Palestine ou Sahara occidentale, leur amour sélectif de la liberté montre clairement qu'il s'agit de tout à fait autre chose. Le capitalisme n'a pas d'états d'âme. Comme un hydre, il renaît de ses cendres en ayant cette formidable capacité à enfanter des crises de toutes sortes pour continuer sa domination. Les peuples, bernés par un système de communication totalement contrôlé par les agents de l'oligarchie, subissent cette manipulation sans réagir ou en réagissant par des moyens dépassés et inappropriés. L'Algérie, cernée par une meute dont les aboiements prédisent à l'unisson l'effondrement, résiste à tous les coups, toutes les agressions verbales et autres. Grâce au soulèvement populaire pacifique de 2019 et au patriotisme de son armée, notre pays a pu remonter la pente malgré le lourd handicap de la pandémie. Non seulement, nous avons déjoué ces pronostics haineux, mais nous voilà à l'orée d'une nouvelle ère prometteuse. Dans ce monde impitoyable, nous devons privilégier notre propre approche qui tient compte, avant tout, de nos intérêts nationaux et de la ligne privilégiant le partage équitable de la richesse nationale, la justice sociale et l'équilibre régional. A chaque fois que nous nous sommes éloignés de ces valeurs, nous avons mis en danger notre société et notre pays. Nous sommes condamnés à rester des révolutionnaires, même sous la démocratie la plus libérale. Pour la bonne et simple raison que notre destin a été, est et sera la résistance. M. F.