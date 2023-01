Cyclisme / Tropicale Amissa-: victoire de l'Algérien Azzedine Lagab Publié Le : Jeudi, 26 Janvier 2023 19:11 Lu : 5 fois Imprimer Evoyer Partagez Cyclisme / Tropicale Amissa-: victoire de l'Algérien Azzedine Lagab LIBREVILLE - L'Algérien Azzedine Lagab a remporté la quatrième étape de la Tropicale Amissa-Bongo, disputée jeudi entre Mouila et Lambaréné (Gabon), devant son compagnon d'échappée l'Erythréen Teshome Hagos. Avec un chrono de (4h34'28"), Lagab et Hagos ont devancé de 20 secondes le peloton emmené par le Français Jason Tesson (4h34'47"). Derrière Lagab, le meilleur algérien à avoir franchi la ligne d'arrivée a été Hamza Amari, entré en 14e position (4h34'47''), suivi de Nadjib Assal (35e, 4h35'04"), Al Ayyoubi Cherki (40e, 4h35'06"), Abderrahmane Mansouri (45e, 4h35'37") et Hamza Mansouri (67e, 4h36'17"). Au classement général individuel, c'est le français Jason Tesson qui mène le bal, avec un temps de (12h30'49"), alors que le meilleur algérien, Hamza Amari est 14e en (12h31'15"). Le vainqueur du jour Lagab occupe le 33e rang avec un chrono de (12h32'38"). Dans le général provisoire "par équipes", c'est la formation érythréenne qui caracole en tête, en 37h33'26'', alors que la sélection algérienne est 9e, en 37h37'57''. La 5e étape est prévue vendredi entre Kango et Angondjé sur une distance de 130 km. Quinze équipes, de différents pays, participent à cette 16e édition de la "Tropicale Amissa-Bongo", prévue en sept étapes, sur une distance totale de 933.7 kilomètres.