Yémen L'ONU demande 4,3 milliards de dollars pour soutenir son plan humanitaire Placeholder APS PUBLIÉ 26-01

Yémen L'ONU demande 4,3 milliards de dollars pour soutenir son plan humanitaire PUBLIÉ 26-01-2023, 11:00 L'ONU a annoncé, mercredi, que son plan de réponse humanitaire au Yémen pour l'année 2023, nécessitait 4,3 milliards de dollars. «Le plan humanitaire pour le Yémen pour l'année en cours nécessite 4,3 milliards de dollars pour atteindre 17,3 millions de personnes parmi les plus vulnérables qui ont besoin d'une aide humanitaire», a indiqué le bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies au Yémen (OCHA). Le bureau onusien a expliqué que «le plan de réponse humanitaire soutiendra, par exemple, mais sans s'y limiter, les personnes déplacées à l'intérieur du pays, celles qui tentent de retourner (dans leurs foyers), les personnes handicapées, les migrants et les réfugiés». A la fin de 2021, la guerre au Yémen avait fait 377 000 morts et coûté 126 milliards de dollars de pertes à l'économie yéménite, selon les Nations unies, et la majeure partie de la population du pays, d'environ 30 millions d'habitants, dépendait de l'aide dans l'une des pires crises humanitaires au monde.