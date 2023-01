Hi-Tech Espace : La Russie envisage de déployer plus de 1.000 satellites en orbite d’ici à 2030 Publié par DK NEWS le 25-01-2023, 16h16 | 96 | Tweet Partager La Russie doit augmenter le nombre de satellites en orbite, le faisant passer de 200 environ à au moins 1.000 d’ici à 2030, a déclaré mardi Iouri Borissov, directeur général de l’agence spatiale russe Roscosmos. Afin de réaliser cet objectif, il sera nécessaire de produire 250 satellites par an puis 300 à 350 satellites par an d’ici à 2030, compte tenu du remplacement progressif des satellites obsolètes, a indiqué M. Borissov, lors d’un événement dédié à l’exploration spatiale. Les 1.000 satellites en orbite devraient servir à des fins diverses, dont les communications, la télédétection sur Terre, la météorologie ou encore la navigation, a-t-il précisé. La Russie commencera à déployer sa propre station orbitale en 2027, selon M. Borissov, qui avait déclaré en juillet dernier que la Russie se retirerait de la Station spatiale internationale après 2024. Mais cette échéance envisagée a été reportée par la suite à 2028.