El Bayadh : 45 nouvelles spécialités de formation professionnelle pour la session de février Publié par DK NEW

El Bayadh : 45 nouvelles spécialités de formation professionnelle pour la session de février 25-01-2023, Tweet Partager Le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels d'El Bayadh a réservé 45 nouvelles spécialités au titre de la session du mois de février prochain, a-t-on appris auprès de la Direction du secteur de la wilaya. Le chef de service de la formation et de l’enseignement professionnels, Mustapha Affane, a indiqué à l’APS que les spécialités inscrites concernent le conditionnement et l’emballage, la transformation des dattes, la réalisation de travaux de tissage sur machine, le montage et la réparation des lunettes, l’industrie de la chaussure, la sellerie, le montage des fils électriques, la transformation des céréales, la poterie et le tapis traditionnel, entre autres.