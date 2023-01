Le soleil crépite d’éruptions solaires

Après une longue période de sommeil relatif, le soleil se réveille et crépite d’agitation. Les experts disent que le début du nouveau « cycle solaire » pourrait « rugir » avec des impacts possibles ici sur la terre. Au cours de la semaine dernière, trois éruptions de classe X – l’arc le plus puissant de l’échelle – ont jailli de deux groupes de taches solaires éruptives. Les amas de taches solaires ont été nommés « région active 3186 » et « région active 3184 ». Les deux sont situés dans l’hémisphère oriental du soleil et tourneront plus directement vers le centre du disque solaire (qui nous fait face) et pourraient affecter la « météo spatiale » de la Terre dans les semaines à venir. Mardi dernier, au moins une éruption X a provoqué une forte panne de radio. Les radioamateurs et ceux qui utilisent des équipements de navigation sensibles près des Pôles l’ont remarqué. En cas d’éruption dirigée vers la Terre, il existe un risque de tempête géomagnétique plus grave, ce qui pourrait obliger les compagnies d’électricité et les opérateurs de satellites à prendre des précautions pour protéger les appareils électroniques précieux et sensibles.