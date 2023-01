«Livraison du projet du téléphérique d’Oran fin août prochain» Moundji Abdellah A LA UNERÉGIONS Par Zahir Radj

«Livraison du projet du téléphérique d’Oran fin août prochain» Moundji Abdellah A LA UNERÉGIONS Par Zahir Radji On Juin 15, 2022 Le ministre des Transports, Moundji Abdellah a insisté, hier mardi à Oran, sur l’impératif de rattraper le retard dans le projet du téléphérique d’Oran pour qu’il soit réceptionné fin août prochain. M.Moundji a instruit, lors de sa visite d’inspection de ce projet sur les hauteurs du mont Murdjadjo, de fournir davantage d’efforts, de renforcer les équipes techniques, d’augmenter le nombre de travailleurs et de travailler en H/24, afin de combler le retard accusé et réduire les délais de réception prévu initialement en octobre prochain. Il a également mis l’accent sur la révision du plan de réalisation et l’élaboration de rapports hebdomadaires de suivi de l’état d’avancement des travaux de réhabilitation du téléphérique d’Oran dont le taux d’avancement a dépassé les 75%, selon les explications fournies. A noter que le ministère de tutelle a levé tous les obstacles administratifs et financiers devant l’entreprise étrangère chargé du projet. Il est prévu en mois de juin courant le lancement de la phase des essais techniques sur ce projet, qui ne sera pas mis en service lors des Jeux méditerranéens prévus du 25 juin au 6 juillet dans la capitale de l’Ouest algérien. Durant cette période, une instance contrôlera tous les appareils (câbles, télécabines et autres) pour s’assurer de leur conformité aux normes de sécurité et délivrera un certificat de conformité pour la mise en exploitation du téléphérique. Pour rappel, les travaux ont porté principalement sur la réhabilitation et la modernisation des trois stations implantées au quartier En-nasr (ex Derb), les hauteurs du mont Murdjadjo, son extension, et la reconstruction de la station de Si Salah (ex Sanawbar). Le coût global de ce projet confié à une société suisso- autrichienne est estimé à plus de 1,47 milliard DA. Ce moyen moderne de transport qui s’étend sur 1.900 mètres totalise 36 cabines de 8 sièges pour le transport de 1.200 passagers à l’heure, selon la même direction. La réhabilitation et la modernisation du téléphérique d’Oran permettra de fluidifier la circulation automobile à Oran, de donner une touche esthétique à la ville et d’assurer le déplacement de visiteurs et touristes du centre-ville jusqu’au sommet du mont Murdjadjo dans de meilleures conditions, pour profiter de beaux sites et paysages, en plus de la réduction de l’encombrement sur la route qui mène à ce site. FacebookTwitterEmailWhatsAppViberPartager