Nationale Le monoxyde de carbone fait 22 victimes en une semaine à Constantine Par De Constantine, Amine B. P

Nationale Le monoxyde de carbone fait 22 victimes en une semaine à Constantine Par De Constantine, Amine B. Publié le 25 janv. 2023 à 16:32 Le monoxyde de carbone fait 22 victimes en une semaine à Constantine Plus d’une vingtaine de personnes ont été sauvées du monoxyde de carbone durant cette semaine par les éléments de la Protection civile de la wilaya de Constantine. Les secours sont intervenus du 19 au 25 du mois en cours une dizaine de fois sur plusieurs points de la capitale de l’Est. Le bilan fait état de 22 victimes, 17 de sexe féminin et 5 de sexe masculin, toutes évacuées vers des établissements hospitaliers dont le plus sollicité est le CHU Dr Benbadis. Le bilan le plus lourd enregistré par le corps de secours reste une famille de huit personnes, toutes de sexe féminin. Les victimes ont été tirées vendredi dernier du tueur silencieux à leur domicile, une maison individuelle située à Benchergui, cité populaire ayant poussée à la périphérie nord de Constantine depuis des décennies et connue pour ses constructions illicites. Si la raison des interventions des secours reste la même, à savoir l’inhalation du monoxyde de carbone, souvent conséquence d’un dysfonctionnement ou bien d’une mauvaise qualité des appareillages de chauffage, la variété et les modèles de ces derniers mis sur le marché sont d’origines diverses. Ainsi, depuis le retour à la normale saisonnière et l’installation du froid, les communiqués quasi quotidiens de la Protection civile énumèrent, parmi les causes des intoxications par le CO, aussi bien les chauffages à gaz, les chauffe-eaux, les chauffe-bains, les réchauds à gaz (tabouna) et même les chaudières, dont l’installation est pourtant souvent confiée à des professionnels. Autres points relevés, le type de logements théâtres des interventions des éléments du corps de secours. Si au niveau des villes nouvelles Ali-Mendjli ou Massinissa, de nouveaux appartements cédés dans le cadre du plan de wilaya de relogement sont souvent cités, au niveau d’anciennes cités de la ville des Ponts, à l’image d’El-Guemmas, Djebel El-Ouehch, El-Mania ou encore à El-Khroub, une demi-douzaine de cas ont eu pour théâtre des habitations individuelles. Selon un cadre à la Sonelgaz, entreprise dont plusieurs équipes sillonnent, depuis le début de la saison froide, avec la collaboration de celles de la Protection civile, les établissements scolaires, les structures publiques et même des lieux de culte, dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation contre les dangers des gaz brûlés, « l’entreprise étatique de distribution de gaz reste démunie face à la commercialisation d’appareils de chauffage aux diverses origines et dont la fiabilité n’est pas toujours contrôlée. Idem lors de l’installation de ces appareils qui, souvent, est effectuée par des personnes non qualifiées ». C’est pourquoi, précise-il, « les décisions prises lors du Conseil des ministres tenu ce mardi s’avèrent plus que nécessaires, d’autant qu’elles visent à doter les structures de la Sonelgaz de prérogatives à même de mettre fin à l’anarchie constatée lors de l’installation d’appareillages aux origines inconnues, souvent effectuée par des personnes non qualifiées ».