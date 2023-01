«IL NE VEUT PAS PROLONGER AVEC LE PSG» : VERS UN DÉPART DE LIONEL MESSI EN FIN DE SAISON ? Lionel Messi est en fin de contrat avec le PSG en juin prochain. Lionel Messi est en fin de contrat avec le PSG en juin prochain. [Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport] Par CNEWS Publié le 23/01/2023 à 18:55 - Mis à jour le 23/01/2023 à 18:55 En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Lionel Messi n’aurait plus l’intention de prolonger avec le club de la capitale, selon des médias espagnols. Mais l’entourage de l’Argentin a démenti ces informations. Une volte-face de Lionel Messi ? En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, l’Argentin aurait changé d’avis et n’aurait plus l’intention de prolonger avec le club de la capitale. «A ce jour, Lionel Messi ne veut pas prolonger avec le PSG», a affirmé le journaliste espagnol Gerard Romero lors d’un live sur Twitch. Une prolongation semblait pourtant en très bonne voie et un accord était même sur le point d’être trouvé entre les deux parties, pour que le septuple Ballon d’or poursuive son aventure à Paris, commencée en août 2021.