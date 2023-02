Ressources en eau Les barrages de l’est du pays font le plein La générosité du ciel vient à la rescousse des barrages et dissipe la grande appréhension du stress hydrique. Une nouvelle qui étanche la soifUne nouvelle qui étanche la soif Les précipitations et les chutes de neige sont arrivées au moment opportun, dissipant, ainsi, la peur du stress hydrique appréhendée dans plusieurs wilayas du pays, notamment à l'Est. Comme il fallait s'y attendre, les pluies et les neiges abondantes qui se sont abattues ces dernières semaines sur l'ensemble du territoire national ont été d'un apport aussi bénéfique que conséquent, tant pour les professionnels de l'agriculture que pour le secteur des ressources en eau, puisque les 34 barrages que compte la région est du pays ont enregistré jusqu'au 31 janvier, 48,1 milliards de m3, de taux de remplissage, a indiqué le directeur de l'unité d'inspection et d'intervention des barrages de la région est du pays, sur les ondes de la radio locale de Sétif. Selon le même intervenant, le niveau de l'eau a augmenté, entre le 19 et le 30 janvier 2023, dans les barrages de l'est de l'Algérie, de 110 millions de m3 après les récentes neiges et les pluies. En détail, l'intervenant a fait savoir que le barrage de Beni Haroun, dans la wilaya de Mila, a enregistré une augmentation hydrique appréciable de 25 millions de m3 d'eau, faisant ainsi le plein à 76%. Quant au niveau de l'eau du barrage de Beni Zaïd, dans la wilaya de Skikda, il a atteint 34 millions de m3, soit 87% de remplissage. Même constat fait pour le barrage de Mexa dans la wilaya d'El Tarf, qui a reçu 20 millions de m3, avec un pourcentage de remplissage estimé à 85%. Pour ce qui est des barrages Tabellout, Boussaba et Kissir, dans la wilaya de Jijel, leur niveau d'eau, selon l'interlocuteur, a enregistré une augmentation acceptable. Le taux de remplissage du barrage de Kissir a atteint 98%, et 95% pour le barrage de Bousiaba et un taux de remplissage de 8% pour Tabellout. En revanche, le taux de remplissage des barrages de Weldja et de Malak, dans la wilaya de Tébessa, a atteint 82% tandis que le barrage d'Aïn Zada, à Bordj Bou Arréridj, était le plus faible, avec 11 820 000 m3, soit un taux de 10%. De même que pour celui de Zerdaza» (Skikda), avec également 10%, et le barrage Chafia (El Tarf) avec 15 millions de m3, soit un taux de 10% de remplissage. Le barrage El Mouan, dans la wilaya de Sétif, a également enregistré un taux de 10% avec un volume de 13 millions de m3. Dans la wilaya de Béjaïa, le barrage Ighil Emda qui alimente celui d'El Mouan, a augmenté de 11%. Ce barrage alimente, convient-il de le noter, le barrage El Mouane, de équivalent de 10 millions de m3, a conclu le même intervenant. Ce dernier s'attend à ce que la fonte des neiges enregistrées dans plusieurs wilayas du pays, va augmenter, de façon significative, le niveau d'eau des barrages. Soulignant dans ce sillage que les vannes de vidange des barrages ne peuvent être ouvertes qu'après avoir atteint 100% de leur capacité, sauf cas exceptionnel avec, bien évidemment l'autorisation de la direction générale des barrages et des dérivations, a conclu le directeur de l'unité d'inspection et d'intervention des barrages de la région est du pays. Il faut souligner que cette augmentation du niveau des barrages, vient de donner lieu à une situation hydrologique favorable. Ce relatif confort hydrique va permettre une aisance approximative inter-annuelle, en matière d'approvisionnement en eau potable, pour peu que sa préservation soit prise en compte. Wahida BAHRIWahida BAHRI 00:00 | 02-02-2023 Share