Catastrophe confirmée pour Mbappé ! Article de Guillaume Jacquot • Il y a 1 h 4 commentaires Enorme coup d

Catastrophe confirmée pour Mbappé ! Article de Guillaume Jacquot • Il y a 1 h 4 commentaires Enorme coup dur pour le PSG ! Sorti à la 20e minute de jeu en se tenant l’arrière de la cuisse et en grimaçant lors de la victoire des champions de France à Montpellier (1-3), mercredi soir dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1, Kylian Mbappé a passé des examens ce jeudi pour en en savoir plus sur la nature de sa blessure. Kylian Mbappé Kylian Mbappé © Fournis par Sports.fr Et les nouvelles ne sont vraiment pas bonnes pour le champion du monde 2018… « Après examens, Kylian Mbappé souffre d’une lésion de la cuisse gauche au niveau du biceps fémoral », a ainsi communiqué le Paris Saint-Germain ce jeudi après-midi, avant de révéler son temps de guérison: « Sa durée d’indisponibilité est estimée à 3 semaines. » Vidéo associée: Mbappé blessé, la saison du PSG a-t-elle basculé ? (L'Equipe) Heure actuelle 0:03 / Durée 14:36 Mbappé blessé, la saison du PSG a-t-elle basculé ? 0 Afficher sur Watch Autres vidéos PSG : Mbappé sort sur blessure à 2 semaines du choc face au Bayern Munich Dailymotion/Dailymotion PSG : Mbappé sort sur blessure à 2 semaines du choc face au Bayern Munich 1:03 Galtier sur les blessures de Ramos et Mbappé : “Ça ne paraît pas très grave” Dailymotion/Dailymotion Galtier sur les blessures de Ramos et Mbappé : “Ça ne paraît pas très grave” 1:05 'J'ai trop mal' : la réaction de Mbappé après sa blessure contre Montpellier inquiète les fans Dailymotion/Dailymotion 'J'ai trop mal' : la réaction de Mbappé après sa blessure contre Montpellier inquiète les fans 0:25 ?ref_src=twsrc%5Etfw Out pour le Bayern Dès lors, Kylian Mbappé est forfait pour le huitième de finale aller de la Ligue des champions contre le Bayern Munich, programmé le 14 février prochain au Parc des Princes. Avant ce sommet européen, le crack de Bondy manquera la réception de Toulouse (4 février), le déplacement à Marseille en Coupe de France (8 février) et le match face à Monaco (11 février). L’attaquant de 24 ans pourrait potentiellement faire son retour à la compétition lors du Classique contre l’OM, qui aura lieu le 26 février au stade Vélodrome.