Benzema, l’offre incroyable Article de François Kulawik • Il y a 14 h 1 commentaire Une arête en travers d

Benzema, l'offre incroyable Article de François Kulawik • Il y a 14 h 1 commentaire Une arête en travers de la gorge. La signature de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr a fait tomber des digues en Arabie Saoudite et le gouvernement saoudien ne compte pas s'arrêter à ce coup de maître. A en croire El Mundo, les autorités locales souhaitent ainsi profiter de l'arrivée du quintuple Ballon d'Or pour convaincre d'autres grands joueurs de s'installer à Riyad. Les stars ou anciennes stars du Real Madrid sont tout particulièrement visées. Selon le quotidien espagnol, après Cristiano Ronaldo, ce sont Sergio Ramos, Luka Modric et Karim Benzema qui sont donc sur les tablettes du gouvernement saoudien. Et comme pour CR7, les autorités locales ne comptent pas regarder à la dépense. Les trois hommes devraient en effet se voir proposer un contrat leur garantissant un salaire annuel net de quelque 30 millions d'euros. Et l'offre n'émanera pas d'un club mais du gouvernement saoudien, les joueurs pouvant choisir eux-mêmes leur destination. Des premiers contacts auraient été noués avec les entourages de chaque joueur afin de tâter le terrain. Néanmoins, l'offensive a peu de chances d'aboutir concernant Karim Benzema, tout proche de prolonger son bail avec le Real Madrid, et Luka Modric, lui aussi enclein à poursuivre l'aventure avec les Merengue. Il pourrait en être différemment de Sergio Ramos, lui aussi en fin de contrat en juin prochain. Et ses performances depuis le début de saison ne plaident pas en faveur d'une prolongation avec les Rouge et Bleu, ce qui pourrait l'inciter à considérer des offres plus exotiques. Une aubaine pour l'Arabie Saoudite...